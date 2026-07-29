EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TKMS AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TKMS AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

29.07.2026 / 11:42 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die TKMS AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://ir.tkmsgroup.com/de/publications#publication

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://ir.tkmsgroup.com/publications#publication

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TKMS AG & Co. KGaA
Werftstraße 112-114
24143 Kiel
Deutschland
Internet:https://www.tkmsgroup.com
LEI Code:529900W81B194B0E0078
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2373526 29.07.2026 CET/CEST

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