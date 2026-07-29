EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Christoph Glingener, Erwerb von 9.384 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 7.625 Performance Stock Units (PSUs) im Rahmen ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.07.2026 / 10:19 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Glingener
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Technology Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|US00486H1059
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 9.384 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 7.625 Performance Stock Units (PSUs) im Rahmen des angepassten und neu gefassten Employee Stock Incentive Plan 2020 (gewährt am 24. Mai 2023 als Bonus), die durch Ausgabe von 9.384 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) erfüllt werden.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|15,67 USD
|147.047,28 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|15,67 USD
|147.047,28 USD
e) Datum des Geschäfts
|24.07.2026; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|LEI Code:
|549300VV36J86CRRWF77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106196 29.07.2026 CET/CEST