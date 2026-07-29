EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Krzysztof Kowalski, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.07.2026 / 16:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Krzysztof
Nachname(n): Kowalski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Joanna
Nachname(n): Kowalska
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

b) LEI
529900EGQZ79V21LBL44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006083405

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
78,10 EUR 156,20 EUR
78,10 EUR 23.664,30 EUR
78,10 EUR 4.217,40 EUR
78,10 EUR 4.373,60 EUR
78,10 EUR 1.640,10 EUR
78,20 EUR 3.910,00 EUR
78,20 EUR 1.642,20 EUR
78,20 EUR 8.602,00 EUR
78,20 EUR 2.580,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
78,1329 EUR 50.786,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim (Pfalz)
Deutschland
LEI Code: 529900EGQZ79V21LBL44

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106198  29.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hornbach Holding

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen