EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Krzysztof Kowalski, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.07.2026 / 16:50 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Krzysztof Nachname(n): Kowalski

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Joanna Nachname(n): Kowalska Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

b) LEI

529900EGQZ79V21LBL44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006083405

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 78,10 EUR 156,20 EUR 78,10 EUR 23.664,30 EUR 78,10 EUR 4.217,40 EUR 78,10 EUR 4.373,60 EUR 78,10 EUR 1.640,10 EUR 78,20 EUR 3.910,00 EUR 78,20 EUR 1.642,20 EUR 78,20 EUR 8.602,00 EUR 78,20 EUR 2.580,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 78,1329 EUR 50.786,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbachstraße 11 76879 Bornheim (Pfalz) Deutschland LEI Code: 529900EGQZ79V21LBL44

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