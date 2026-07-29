EQS-DD: Readcrest Capital AG: Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH, Erwerb von 7.516.666 Aktien durch Pflichtwandlung von Wandelschuldverschreibungen zum Wandlungspreis von EUR 1,20

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.07.2026 / 17:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Rolf
Nachname(n): Elgeti
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Readcrest Capital AG

b) LEI
8945004D7BZ2T9FUK105 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0LE3J1

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 7.516.666 Aktien durch Pflichtwandlung von Wandelschuldverschreibungen zum Wandlungspreis von EUR 1,20

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,20 EUR 9.019.999,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,20 EUR 9.019.999,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Readcrest Capital AG
Hermannstraße 40
20095 Hamburg
Deutschland
Internet: www.readcrest.com
LEI Code: 8945004D7BZ2T9FUK105

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106200  29.07.2026 CET/CEST

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