EQS-News: AUTO1 Group meldet starkes Absatzwachstum und gesteigerte Profitabilität im zweiten Quartal 2026

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AUTO1 Group meldet starkes Absatzwachstum und gesteigerte Profitabilität im zweiten Quartal 2026



29.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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AUTO1 Group meldet starkes Absatzwachstum und gesteigerte Profitabilität im zweiten Quartal 2026

Berlin, 29. Juli 2026 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute die Finanzzahlen für das zweite Quartal 2026 bekannt. Das Unternehmen berichtet starkes Wachstum in allen wichtigen Kennzahlen.

Highlights für das zweite Quartal

Absatz von 240.298 Fahrzeugen, ein Anstieg von 19,9% im Jahresvergleich

Merchant-Absatz von 206.883 Fahrzeugen, ein Anstieg von 17,1% im Jahresvergleich

von 206.883 Fahrzeugen, ein Anstieg von 17,1% im Jahresvergleich Retail-Absatz von 33.415 Fahrzeugen, ein Anstieg von 40,3% im Jahresvergleich

von 33.415 Fahrzeugen, ein Anstieg von 40,3% im Jahresvergleich Bruttogewinn von 280,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 21,4% im Jahresvergleich

von 280,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 21,4% im Jahresvergleich Bereinigtes EBITDA von 58,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 38,4% im Jahresvergleich

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: „Q2 war erneut ein sehr starkes Quartal für uns. Unser Operating Leverage hat sich mit zunehmender Skalierung weiter verstärkt und unsere bereinigte EBITDA-Marge ist auf 2,4% gestiegen, das sind 30 Basispunkte mehr als im Vorjahr und unser bester Wert in einem zweiten Quartal. Diese Entwicklung bestätigt die Stärke unserer Value-First-Strategie und die klaren strukturellen Vorteile unseres vertikal integrierten Geschäftsmodells. Wir sind weiterhin auf einem sehr guten Weg, das enorme Potenzial im Gebrauchtwagenmarkt voll zu erschließen, und arbeiten kontinuierlich und hochmotiviert auf unsere langfristigen Ziele hin.”

Christian Wallentin, CFO der AUTO1 Group: „Wir haben vor Kurzem FinanceHero 3, unsere neueste öffentliche ABS-Transaktion von Kfz-Ratenkaufverträgen, bepreist und erstmals einen vertikalen Risikoselbstbehalt eingeführt. Mit dieser Finanzierungsstruktur stärken wir unsere Innovationskraft: Sie ermöglicht es uns, unser langfristiges Modell in die Praxis umzusetzen - kapitaleffizientes Wachstum, das durch unser eigenes Geschäft finanziert und mit zunehmender Skalierung immer profitabler wird.“

Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal

Die Gruppe verkaufte im zweiten Quartal insgesamt 240.298 Fahrzeuge, ein Anstieg von 19,9% im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Umsatz von 2,4 Mrd. EUR, ein Anstieg von 23,4% gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn der Gruppe betrug 280,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 21,4% im Jahresvergleich. Die AUTO1 Group erreichte im zweiten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 58,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 38,4% im Vergleich zu Q2 2025.

Im Merchant-Segment verkaufte AUTO1.com 206.883 Fahrzeuge an Partnerhändler, ein Anstieg von 17,1% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz im Merchant-Segment lag bei 1,8 Mrd. EUR, ein Anstieg von 17,9%, und der Bruttogewinn betrug 198,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 17,0% gegenüber Q2 2025. Die Gruppe erzielte im Merchant-Segment einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von 959 EUR.

Das Retail-Segment der Gruppe, Autohero, verkaufte 33.415 Fahrzeuge, ein Anstieg von 40,3% im Vergleich zum Vorjahr und erzielte einen Umsatz von 598,3 Mio. EUR, ein Anstieg von 44,1% gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn im Retail-Segment lag bei 82,2 Mio. EUR, ein Anstieg von 33,7% im Vergleich zu Q2 2025. Autohero meldete einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von 2.503 EUR.

Finanzieller Ausblick

AUTO1 Group bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026:

Absatz: 940.000 - 1.000.000 Fahrzeuge

Absatz im Merchant-Segment: 815.000 - 865.000 Fahrzeuge

Absatz im Retail-Segment: 125.000 - 135.000 Fahrzeuge

Bruttogewinn: 1,1 - 1,2 Mrd. EUR

Bereinigtes EBITDA: 250 - 275 Mio. EUR

Ausgewählte Finanzzahlen

Q2 2025 Q2 2026 Q2 Jahres-

vergleich AUTO1 GROUP Anzahl verkaufte Fahrzeuge 200.498 240.298 19,9% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.970,6 2.432,1 23,4% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 231,2 280,7 21,4% Bruttogewinn pro Fahrzeug[1] (EUR) 1.148 1.174 2,3% Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR) 42,3 58,6 38,4% Retail Anzahl verkaufte Fahrzeuge 23.824 33.415 40,3% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 415,3 598,3 44,1% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 61,5 82,2 33,7% Bruttogewinn pro Fahrzeug2 (EUR) 2.538 2.503 -1,4% Merchant Anzahl verkaufte Fahrzeuge 176.674 206.883 17,1% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.555,2 1.833,7 17,9% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 169,7 198,5 17,0% Bruttogewinn pro Fahrzeug (EUR) 961 959 -0,1%

Die Finanzergebnisse der Gruppe für das zweite Quartal 2026 können im Bereich Finanzen (Quartalsergebnisse) auf der Investor Relations Homepage von AUTO1 Group eingesehen werden.

Die AUTO1 Group veröffentlicht den Halbjahresfinanzbericht 2026 am 2. September 2026.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

Investor Relations Kontakte

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Maria Shevtsova

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0)170 556 9259

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen.

[1]&2 Bruttogewinn pro Einheit ist nicht gleich Bruttogewinn/Anzahl der verkauften Autos, da die Auswirkungen der Bestandsveränderungen durch die Aktivierung von internen Aufbereitungskosten, die nicht Teil des Materialaufwands sind, nicht berücksichtigt werden.