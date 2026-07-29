EQS-News: BÖAG Börsen AG: Migration der Handelsplätze auf elektronisches Handelssystem T7 abgeschlossen und Handel erfolgreich gestartet

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BÖAG Börsen AG: Migration der Handelsplätze auf elektronisches Handelssystem T7 abgeschlossen und Handel erfolgreich gestartet



29.07.2026 / 13:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

BÖAG Börsen AG: Migration der Handelsplätze auf elektronisches Handelssystem T7 abgeschlossen und Handel erfolgreich gestartet

Düsseldorf/Hamburg/Hannover, 29. Juli 2026 – Die BÖAG Börsen AG, Trägergesellschaft der Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover, hat die Migration ihrer Handelsplätze von dem bisherigen elektronischen Handelssystem XONTRO auf das neue Handelssystem T7 gemeinsam mit den Projektpartnern abgeschlossen und den Handel erfolgreich gestartet.

Neues System für modernsten Handel

Das Orderrouting-, Handels- und Abwicklungssystem XONTRO wurde zum 24. Juli 2026 eingestellt und in diesem Zuge von dem neuen Handelssystem T7 abgelöst. Das von der Deutsche Börse AG entwickelte, leistungsstarke System setzt modernste Markttechnologie sowie eine hochskalierbare globale Infrastruktur ein und ist für den Handel mit hohen Volumina und hohen Geschwindigkeiten ausgelegt. Mit dem Handelssystem T7 werden bereits rund 20 Märkte weltweit betrieben, nun auch die Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover.

Bewährtes System wird nach mehr als 30 Jahren abgelöst

Das am Markt seit mehr als 30 Jahren etablierte elektronische Handelssystem XONTRO wurde von der BrainTrade betrieben. Es unterstützte den gesamten Handelsprozess vom Orderrouting über die maklergestützte Preisbildung bis hin zur Geschäftsabwicklung im Handel von börsennotierten nationalen und internationalen Wertpapieren und bot umfangreiche Funktionen für den OTC-Direkthandel.

„XONTRO hat uns technisch zuverlässig seit vielen Jahren im elektronischen Handel begleitet. Mit T7 blicken wir nun in die Zukunft und erhalten ein innovatives System, das ausgezeichnete Voraussetzungen für den schnellen und modernen Handel bietet“, erklärt Hendrik Janssen, Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG. „Wir danken den Projektpartnern Deutsche Börse AG und BrainTrade GmbH für die gute Zusammenarbeit bei der Migration und freuen uns über den erfolgreichen Handelsstart mit T7“, ergänzt Sven Marxsen, ebenfalls Mitglied des Vorstandes der BÖAG Börsen AG.

Über die BÖAG Börsen AG

Die BÖAG Börsen AG ist Trägerin der maklergestützten Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelsplattformen Quotrix, LS Exchange und European Investor Exchange. Zusammen verfügen die drei Börsenplätze einschließlich ihrer Handelsplattformen über rund 100.000 Listings von Wertpapieren (Aktien, offene Fonds/ETFs, Anleihen, Genussscheine sowie Zertifikate/ETCs). Zu den Handelsteilnehmern zählen eine große Zahl inländischer Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen. Anleger handeln an den Börsen Hamburg und Hannover die wichtigsten deutschen und alle ausländischen Aktien bis zu bestimmten Volumina courtagefrei. An der Börse Düsseldorf werden alle Aktien und Anleihen im Maklerhandel ohne Courtage gehandelt.

Mit der Fondsbörse Deutschland betreibt die BÖAG Börsen AG zudem einen Initiatoren-unabhängigen Marktplatz für geschlossene Fonds. Weiterhin engagiert sie sich als Initiator des Global Challenges Index, des Global Challenges Paris Aligned und des Global Ethical Values Index im Bereich der nachhaltigen Geldanlage.

Weitere Informationen finden Sie unter www.boersenag.de

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Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

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