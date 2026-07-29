EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: Erholung des Goldpreises?

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Crédit Mutuel Asset Management: Erholung des Goldpreises?



29.07.2026 / 08:55 CET/CEST

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Erholung des Goldpreises?

Von Charlotte Peuron, auf Edelmetalle spezialisierte Fondsmanagerin, Crédit Mutuel Asset Management

Crédit Mutuel Asset Management ist eine Asset-Management-Gesellschaft innerhalb der Groupe La Française, der Holdinggesellschaft für den Asset-Management-Bereich der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Derzeit belasten drei wesentliche Faktoren den Goldpreis und dämpfen das Kaufinteresse westlicher Anleger:

die Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik der Federal Reserve, steigende Realzinsen in den USA und ein starker US-Dollar.

Diese drei Faktoren sind eng miteinander verknüpft, und sie müssten sich alle in die umgekehrte Richtung entwickeln, bevor Gold wieder einen nachhaltigen Aufwärtstrend verzeichnen könnte.

Zukünftige Goldpreisentwicklung

Wir bleiben in Bezug auf Gold optimistisch. Wir gehen davon aus, dass sich die Preise bei etwa 4.000 US-Dollar pro Unze stabilisieren werden, bevor sie ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen – vorausgesetzt, die oben genannten Faktoren wirken sich zunehmend positiv aus. Zentralbanken und China sind weiterhin aktive Käufer und sorgen damit für eine solide langfristige Stütze der Goldpreise.

Die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze stellt eine wichtige technische und psychologische Schwelle dar. Angesichts der derzeitigen Marktvolatilität könnte diese jedoch durchbrochen werden. Sollte dies geschehen, könnte sich daraus eine attraktive langfristige Kaufgelegenheit ergeben.

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Erstellt am 22.07.2026. Dieser Kommentar dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Erwähnung bestimmter Wertpapiere und Finanzinstrumente erfolgt lediglich zur Veranschaulichung. Er ist nicht dazu bestimmt, für eine direkte Anlage in diese Wertpapiere oder Finanzinstrumente zu werben. Die von Crédit Mutuel Asset Management geäußerten Meinungen basieren auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Veröffentlicht von La Française Finance Services mit Sitz in 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleister unter der Nummer 18673 X regulierten Unternehmen und einer Tochtergesellschaft von La Française. Crédit Mutuel Asset Management: 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris ist eine von der Autorité des marchés financiers unter der Nr. GP 97 138 zugelassene und seit dem 11.04.2025 bei ORIAS (www.orias.fr) unter der Nr. 25003045 registrierte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit einem Grundkapital von 3.871.680 €, eingetragen im Handelsregister von Paris unter der Nummer 388 555 021, und eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

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