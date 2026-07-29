EQS-News: Führende Wissenschaftler erklären, dass die CO₂-Bilanzierung nicht den Zweck erfüllt, für den sie geschaffen wurde

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Führende Wissenschaftler erklären, dass die CO₂-Bilanzierung nicht den Zweck erfüllt, für den sie geschaffen wurde



29.07.2026 / 17:05 CET/CEST

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In einer von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichung, die von dem aus der Universität Cambridge hervorgegangenen Spin-off-Unternehmen Neutreeno unterstützt wurde, zeigen führende Forscher, die bereits die Vereinten Nationen, das Weiße Haus und internationale Normungsgremien beraten haben, dass die Daten, auf denen die Klimaziele von Unternehmen basieren, fehlerhaft sind, und legen dar, wie diese Mängel in dieser entscheidenden Phase behoben werden können.

CAMBRIDGE, England, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Im Juni dieses Jahres starben mehr als 10.000 Menschen infolge einer einzigen Hitzewelle in Europa. In Südeuropa wüten erneut Waldbrände. Und in diesem Monat wies nicht Delhi oder Peking die schlechteste Luftqualität aller Städte der Welt auf, sondern Toronto, das unter dem Rauch der Waldbrände litt.

The CSA Principles offer a simple framework for emissions data that drives decarbonisation, not just compliance.

Diese Wissenschaftler sind der Ansicht, dass die CO₂-Bilanzierung von Unternehmen – das System, auf das sich die Welt bei der Reduzierung von Emissionen stützt – versagt. Mehr als drei Viertel der Emissionen eines Unternehmens entfallen auf seine Lieferkette, und genau dort gibt es Lücken in den Daten. Sie stützen sich auf Branchendurchschnitte, die um das Zehnfache abweichen können: Das entspricht einer Umsatzausweisung von 10 Millionen Dollar, obwohl der tatsächliche Betrag bei 100 Millionen Dollar liegt. Bei der Finanzberichterstattung würde das niemand akzeptieren – warum sollte es also bei Emissionsdaten anders sein, wo doch weitaus mehr auf dem Spiel steht? Genau diese äußerst ungenauen Daten erfüllen zwar die Compliance-Anforderungen, doch niemand vertraut ihnen genug, um darauf zu reagieren, sodass letztlich nichts geschieht. „Wir sollten den CO₂-Ausstoß aus einem einzigen Grund messen: um ihn zu reduzieren. Im Moment geht das nicht. Das System ist kaputt", sagte Dr. Spencer Brennan, Hauptautor und Gründer von Neutreeno.

Es versagt gerade im ungünstigsten Moment. Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks ziehen sich zurück, obwohl die Menschen gerade jetzt darauf angewiesen sind, dass sie sich stärker engagieren. Die EU lockert die Emissionsvorschriften für über 10.000 Fabriken und Kraftwerke. Im Februar hob die EPA zudem die Feststellung auf, dass Treibhausgase die öffentliche Gesundheit gefährden – genau die Grundlage, auf der ihre Regulierung ursprünglich beruhte. Da diese Aufsicht nun nachlässt, sind nur wenige Unternehmen auf dem besten Weg, ihre Klimaziele zu erreichen, und keines wird wirklich zur Rechenschaft gezogen.

Ihre Lösung – die CSA-Grundsätze – ist ein einfacher und umsetzbarer Rahmen, der sich an den aktuellen Standards orientiert, jedoch neu definiert, wie aussagekräftige Emissionsdaten aussehen sollten. Die Daten müssen alle drei Eigenschaften gleichzeitig erfüllen: Sie müssen glaubwürdig sein und durch Qualitätskennzahlen untermauert werden, die aufzeigen, wo den Daten vertraut werden kann und wo nicht; sie müssen skalierbar sein und sich über gesamte Lieferketten hinweg anwenden lassen; und sie müssen umsetzbar sein und konkrete Möglichkeiten bieten, die Art und Weise zu verändern, wie Produkte tatsächlich hergestellt werden. Sie fordern politische Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörden, Investoren und Unternehmen dazu auf, die Grundsätze zu übernehmen, bevor die Möglichkeit zum Handeln verstrichen ist.

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