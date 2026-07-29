EQS-News: GBC AG veröffentlicht neue Annostudie zur Deutschen Reinigungswerke AG: Von der Produktinnovation zur Handelsskalierung: PUREWAVE vor der nächsten Wachstumsstufe

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GBC AG veröffentlicht neue Annostudie zur Deutschen Reinigungswerke AG: Von der Produktinnovation zur Handelsskalierung: PUREWAVE vor der nächsten Wachstumsstufe



29.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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Von der Produktinnovation zur Handelsskalierung: PUREWAVE vor der nächsten Wachstumsstufe GBC AG veröffentlicht neue Annostudie zur Deutschen Reinigungswerke AG - klare Markenpositionierung, nachgewiesene Handelsakzeptanz und attraktive Produktpipeline; fairer Unternehmenswert von 26,89 Mio. €



Augsburg, 27. Juli 2026 - Die GBC AG hat eine neue Annostudie zur Deutschen Reinigungswerke AG (DRW) veröffentlicht. Aus Sicht der Analysten hat die Gesellschaft seit ihrer Gründung im Jahr 2022 wesentliche Voraussetzungen für eine skalierbare Konsumgüterstory geschaffen: eine klar differenzierte Marke, ein marktfähiges Produktportfolio, Zugang zu führenden Handelsgruppen sowie eine belastbare Pipeline für zusätzliche Produktkategorien.



PUREWAVE ist heute im stationären Lebensmittel- und Drogeriehandel sowie über relevante Onlinekanäle vertreten. Damit hat DRW eine entscheidende Validierungsstufe erreicht: Die Handelsfähigkeit der Marke ist belegt. Der nächste Werttreiber liegt nun darin, die vorhandenen Zugänge in eine breitere Regal- und Filialpräsenz, zusätzliche Platzierungen und wiederkehrende Konsumentenkäufe zu überführen.



Auf Basis eines dreistufigen DCF-Modells ermittelt GBC einen fairen Unternehmenswert von 26,89 Mio. €. Dies entspricht 142,44 € je Aktie beziehungsweise 23,74 € je Aktie nach dem geplanten Aktiensplit im Verhältnis 1:6.



Investment Case: klare Markenpositionierung mit skalierbarem Ansatz

Unter der Marke PUREWAVE entwickelt DRW nachhaltigkeitsorientierte Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel. Die Mission der Gesellschaft besteht darin, die tägliche Haushaltsreinigung nachhaltiger zu gestalten, ohne bei Reinigungsleistung, Praktikabilität und Markenwirkung Kompromisse einzugehen.



Der aus GBC-Sicht zentrale Differenzierungsfaktor liegt nicht in Nachhaltigkeit als isoliertem Produktmerkmal, sondern in der Verbindung aus pflanzenbasierten Rezepturen, hoher Produktleistung, zertifizierten Eigenschaften, hochwertigen Duftwelten und modernem Verpackungsdesign. PUREWAVE besetzt damit eine Position zwischen klassischer ökologischer Reinigungsmarke und emotionaler Premium- beziehungsweise Lifestyle-Marke.



Das Asset-Light-Geschäftsmodell unterstützt die Skalierbarkeit: DRW konzentriert sich auf Produktentwicklung, Marke, Marketing und Vertrieb, während die Produktion über spezialisierte Partner in Deutschland erfolgt. Dadurch kann die Gesellschaft bei steigender Nachfrage vergleichsweise flexibel wachsen, ohne selbst hohe Investitionen in Produktionsanlagen tätigen zu müssen.



Vertriebsfortschritte belegen die Handelsakzeptanz

Trotz der jungen Unternehmenshistorie hat DRW bereits Listings und Vertriebskooperationen mit führenden Lebensmittelhändlern, Drogeriemarktketten, Fach- und Großhändlern sowie Onlineplattformen aufgebaut. Analytisch entscheidend ist dabei weniger die Zahl einzelner Partner als die grundsätzliche Bestätigung, dass Produkt, Verpackung, Positionierung und Lieferfähigkeit die Anforderungen des Handels erfüllen.



Die bestehende Multi-Channel-Basis ist ein strategischer Vermögenswert: Neue Produkte können über bereits erschlossene Vertriebskanäle eingeführt werden. Als zentrale Wachstumshebel sieht GBC die Vertiefung bestehender Listings, einen breiteren Filialrollout, zusätzliche Regal- und Zweitplatzierungen sowie die Aufnahme weiterer PUREWAVE-Produkte bei bestehenden Partnern. Das B2B-Geschäft soll mittel- bis langfristig als ergänzende zweite Umsatzsäule aufgebaut werden.



Produktpipeline erweitert den adressierbaren Markt

DRW agiert in einem großen und vergleichsweise resilienten Verbrauchsgütermarkt. Der deutsche Markt für Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel erreichte 2025 ein Volumen von rund 5,86 Mrd. € und ist durch regelmäßige Wiederkäufe geprägt. Das bestehende PUREWAVE-Sortiment adressiert bereits wichtige Kategorien der Haushaltsreinigung.



Für das zweite Halbjahr 2026 sind ein WC-Reiniger und ein Küchenreiniger vorgesehen. Im Jahr 2027 soll mit Color- und Vollwaschmitteln der Eintritt in das größte Teilsegment des Marktes erfolgen, das zuletzt ein Volumen von rund 1,55 Mrd. € erreichte. Das entsprechende Entwicklungsprojekt wurde bereits als förderfähiges Forschungs- und Entwicklungsvorhaben anerkannt.



Aus Analystensicht ist die Pipeline mehr als eine reine Sortimentserweiterung: Sie vergrößert den adressierbaren Markt, erhöht die mögliche Regalbreite der Marke und verbessert die wirtschaftliche Nutzung der bereits aufgebauten Vertriebsinfrastruktur. Die übergeordnete Zielsetzung bleibt, PUREWAVE als Qualitäts- und Innovationsanbieter mit klarem Nachhaltigkeitsprofil im deutschen WPR-Markt zu etablieren.



GBC erwartet deutliche Skalierung ab 2026 und 2027

Für 2026 und 2027 erwartet GBC eine deutliche Beschleunigung des Wachstumskurses. Wesentliche Treiber sind der Ausbau der Handelspräsenz, die Einführung zusätzlicher Produktkategorien und die weitere Entwicklung des Onlinevertriebs. Für 2027 prognostizieren die Analysten erstmals das Erreichen des operativen Break-even.



Bis 2030 erwartet GBC ein Umsatzniveau von mehr als 16 Mio. € und eine EBITDA-Marge von über 22 %. Die hohen Rohertragsmargen des Produktportfolios von zuletzt mehr als 50 % sowie die Asset-Light-Struktur bilden aus Sicht der Analysten eine gute Basis für operative Skaleneffekte. Entscheidend bleiben jedoch die konsequente Umsetzung der Handelsrollouts, belastbare Wiederkaufraten, die Finanzierung der Wachstumsphase und die Leistungsfähigkeit der externen Produktionspartner.



Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, kommentiert:

„DRW hat eine entscheidende erste Hürde einer jungen Konsumgütermarke überwunden: PUREWAVE ist nicht mehr nur ein Produktkonzept, sondern hat seine Handelsfähigkeit bereits unter Beweis gestellt. Für den Investment Case ist nun vor allem relevant, wie konsequent die bestehenden Zugänge in eine breitere Regalpräsenz und nachhaltige Wiederkäufe übersetzt werden.



Die Verbindung aus nachhaltiger Produktarchitektur, hoher Reinigungsleistung, Premium-Duft und modernem Design schafft eine klar erkennbare Positionierung. Gleichzeitig erweitert die Pipeline mit WC-, Küchen- und Waschmitteln den adressierbaren Markt und ermöglicht eine effizientere Nutzung der bestehenden Vertriebskanäle. Bei erfolgreicher Umsetzung sehen wir gute Chancen, PUREWAVE als skalierbare FMCG-Marke zu etablieren.“



Fairer Unternehmenswert von 26,89 Mio. €

Die Bewertung der Deutschen Reinigungswerke AG erfolgte anhand eines dreistufigen DCF-Modells. Auf Basis der erwarteten Skalierung des stationären und digitalen Vertriebs, der Erweiterung des Produktsortiments und der langfristigen Margenentwicklung ermittelt GBC einen fairen Unternehmenswert von 26,89 Mio. €.



Dies entspricht einem fairen Wert von 142,44 € je Aktie auf Grundlage der aktuellen Aktienanzahl beziehungsweise 23,74 € je Aktie nach Durchführung des geplanten Aktiensplits im Verhältnis 1:6. Die Bewertung reflektiert die erwartete Wachstums- und Margenentwicklung, ist jedoch mit den für ein Unternehmen in einer frühen Expansionsphase typischen Umsetzungs- und Finanzierungsrisiken verbunden.



Die vollständige Originalstudie steht unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.gbc-ag.de/media/files//2026/07/20260727_drw_anno_final.pdf



Über die Deutsche Reinigungswerke AG

Die Deutsche Reinigungswerke AG mit Sitz in Marburg wurde 2022 gegründet und entwickelt innovative, nachhaltigkeitsorientierte Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel unter der Marke PUREWAVE. Die Gesellschaft verbindet pflanzenbasierte Rezepturen und hohe Reinigungsleistung mit modernen Verpackungsdesigns und hochwertigen Duftwelten.



Der operative Schwerpunkt liegt auf Produktentwicklung, Markenaufbau, Marketing und Vertrieb. Die Produktion erfolgt im Rahmen eines Asset-Light-Geschäftsmodells über spezialisierte externe Fertigungspartner in Deutschland.



Weitere Informationen:

https://www.purewave.cleaning



Über GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand.



Die GBC AG kennt als eigentümergeführtes Unternehmen die Bedürfnisse des deutschen Mittelstandes im Finanzierungsbereich und ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt.



In der GBC Gruppe bietet die GBC AG Unternehmensanalysen & Research, Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatungen sowie Kapitalmarktkonferenzen.



Die GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance in den Bereichen Platzierung & Vermittlung von Anleihen und Aktien.



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Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Bei dem analysierten Unternehmen bestehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende mögliche Interessenkonflikte: 5a, 5b, 6a, 7 und 11.



Eine vollständige Erläuterung der jeweiligen Konflikttatbestände findet sich im Researchbericht sowie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Pressekontakt

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