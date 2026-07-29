EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 am 19. August 2026 bekannt

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HomeToGo gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 am 19. August 2026 bekannt



29.07.2026 / 11:38 CET/CEST

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HomeToGo gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 am 19. August 2026 bekannt

Luxemburg, 29. Juli 2026 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) wird ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 (endete zum 31. Juni 2026) am 19. August 2026 um 7:00 Uhr MESZ veröffentlichen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO, sowie Sebastian Bielski, CFO, werden die Quartalsergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MESZ vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen.

Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Audio-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz – mit der Möglichkeit zur Teilnahme an der Q&A-Runde – unter der folgenden Adresse registrieren:

https://www.appairtime.com/event/bed96985-7746-4248-89d8-d7a5c9168225

Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investoren-Website von HomeToGo zur Verfügung gestellt: ir.hometogo.de

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.

HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartner für Investoren

Carsten Fricke, CFA

+49 176 768 62 397

IR@hometogo.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HomeToGo SE 9 rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg Luxemburg E-Mail: ir@hometogo.com Internet: ir.hometogo.de ISIN: LU2290523658, LU2290524383 WKN: A2QM3K , A3GPQR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg LEI Code: 2221001IK1TS34BCHL37 EQS News ID: 2373522

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