EQS-News: Logwin mit Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2026

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Logwin mit Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2026 (News mit Zusatzmaterial)



29.07.2026 / 11:53 CET/CEST

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Der Logwin Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum und behauptete sich erfolgreich in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Der nachhaltige Ausbau des globalen Netzwerks sowie die weiterhin solide Finanzbasis unterstreichen die gute Position des Logwin Konzerns.

Der Logwin Konzern konnte im ersten Halbjahr 2026 seine Position in einem weiterhin anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld erfolgreich ausbauen. Getragen von einer stabilen Nachfrage nach internationalen Transport- und Logistikleistungen sowie höheren Luft- und Seefrachtraten stieg der Umsatz auf 737,4 Mio. Euro (2025: 692,3 Mio. Euro). Trotz geopolitischer Auseinandersetzungen und eines unverändert intensiven Wettbewerbsumfelds profitierte Logwin von einer stabilen Nachfrage, hinzugewonnenen Transportvolumina sowie dem weiteren Ausbau seines globalen Netzwerks. Das operative Ergebnis (EBITA) lag bei 38,0 Mio. Euro (2025: 42,5 Mio. Euro), während das Periodenergebnis 26,6 Mio. Euro (2025: 30,6 Mio. Euro) betrug.

Wachstum in beiden Geschäftsfeldern

Der Konzernumsatz stieg im Berichtszeitraum auf 737,4 Mio. Euro (2025: 692,3 Mio. Euro). Beide Geschäftsfelder trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. Im Geschäftsfeld Air + Ocean erhöhte sich der Umsatz auf 608,4 Mio. Euro (2025: 566,7 Mio. Euro). Wesentliche Treiber waren gestiegene Volumina im weltweiten Netzwerk sowie höhere Luft- und Seefrachtraten. Auch das Geschäftsfeld Solutions entwickelte sich mit einem Umsatz von 130,6 Mio. Euro erfreulich (2025: 126,9 Mio. Euro). Dabei konnte der Wegfall einzelner Kundengeschäfte durch Neugeschäft und die Fokussierung auf attraktive Marktsegmente kompensiert werden.

Profitables Geschäftsmodell in anspruchsvollem Umfeld

Trotz einer rückläufigen Bruttomarge und des intensiven Wettbewerbsumfelds lag das operative Ergebnis (EBITA) mit 38,0 Mio. Euro (2025: 42,5 Mio. Euro) auf einem guten Niveau. Dabei profitierte Logwin von höheren Transportvolumina sowie einer stabilen Geschäftsentwicklung in beiden Geschäftsfeldern. Im Geschäftsfeld Air + Ocean lag das operative Ergebnis bei 30,8 Mio. Euro (2025: 34,3 Mio. Euro). Investitionen in den Ausbau des internationalen Netzwerks sowie den Markteintritt in den USA unterstreichen zugleich den langfristigen Wachstumskurs des Konzerns. Das Geschäftsfeld Solutions erzielte ein operatives Ergebnis von 12,0 Mio. Euro (2025: 13,2 Mio. Euro). Die Konzentration auf profitable Aktivitäten trug zu einer zufriedenstellenden Ergebnisentwicklung bei und konnte den Wegfall einzelner Kundengeschäfte kompensieren.

Solide Finanz- und Vermögenslage

Die Finanz- und Vermögenslage des Logwin Konzerns blieb zum 30. Juni 2026 unverändert robust. Die Eigenkapitalquote betrug 48,4 % (31. Dezember 2025: 50,1 %), die Nettoliquidität belief sich auf 275,2 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 324,8 Mio. Euro).

Der Free-Cashflow lag bei -20,9 Mio. Euro (2025: 0,6 Mio. Euro). Maßgeblich hierfür waren insbesondere höhere Investitionen sowie ein stichtagsbedingt erhöhter Mittelbedarf im Working Capital im Zusammenhang mit dem Umsatzwachstum des ersten Halbjahres. Gleichzeitig investierte Logwin gezielt in Infrastruktur und den weiteren Ausbau seines internationalen Netzwerks.

Strategischer Ausbau der US-Aktivitäten

Mit der Übernahme von Aktivitäten eines langjährigen Kooperationspartners stärkte Logwin im ersten Halbjahr seine Präsenz auf dem US-Markt. Die Akquisition erweitert das globale Netzwerk in einem strategisch bedeutenden Markt und schafft zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten im transpazifischen und transatlantischen Geschäft.

Prognose für 2026 bestätigt

Vor dem Hintergrund einer weiterhin stabilen Entwicklung des Welthandels bestätigt der Logwin Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Die im Jahresfinanzbericht 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt daher unverändert bestehen.

Der Zwischenbericht des Logwin Konzerns zum 30. Juni 2026 ist im Internet zugänglich unter www.logwin-logistics.com.

Über die Logwin AG

Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für seine Kunden Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2025 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.900 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.

Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).

Die vorgenannten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung“ im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2025 (Seite 1 ff.) entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert.

Ihr Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com

Axel Steiner

Chief Financial Officer

Tel: +352 719690-1112

axel.steiner@logwin-logistics.com

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