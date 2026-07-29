EQS-News: VINCORION verzeichnet Auftragseingänge von über 100 Millionen Euro im Juni 2026

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VINCORION verzeichnet Auftragseingänge von über 100 Millionen Euro im Juni 2026



29.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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VINCORION verzeichnet Auftragseingänge von über 100 Millionen Euro im Juni 2026

Wedel, 29. Juli 2026.

VINCORION SE, ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme, verzeichnete allein im Juni Auftragseingänge von über 100 Millionen Euro. Damit konnte ein wesentliches Volumen aus dem Soft Order Book in das Fixed Order Book überführt werden.

Zwei große Einzelaufträge stechen hier besonders hervor: Im Bereich Energiesysteme konnte ein Großauftrag in Höhe von 20 Mio. für Stromerzeuger von bodengebundenen Luftverteidigungssystemen gezeichnet werden.

Gleichzeitig wurde im Segment Fahrzeugsysteme ein Großauftrag über 54 Mio. für Stabilisierungssysteme gepanzerter Fahrzeuge finalisiert.

VINCORION als verlässlicher Partner in der europäischen Verteidigung

„Diese Aufträge sind ein klares Signal: Unsere Expertise in der Energieversorgung komplexer Verteidigungssysteme ist weiterhin stark gefragt – und das auf europäischer Ebene“, sagt Kajetan von Metzingen, CEO VINCORION SE. „Wir freuen uns darauf, mit unseren Energieversorgungsmodulen einen konkreten Beitrag zur Sicherheit Europas zu leisten.“

Über VINCORION

VINCORION ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog heraus maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.

Mit rund 900 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.

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