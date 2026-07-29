Europäischer Gaspreis steigt wieder - iranische Attacken nach US-Angriffsstopp

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch nach einem iranischen Angriff auf US-Truppen im Nahen Osten gestiegen. Nach einem Preisrückgang an den Vortagen knüpfte die Notierung wieder an die Aufwärtsbewegung seit Beginn des Monats an.

Der Preis für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat lag am Vormittag an der Börse in Amsterdam bei 58,44 Euro je Megawattstunde (MWh). Zeitweise war der Preis bis auf 59,55 Euro gestiegen, nachdem er am Dienstag bei 56 Euro gelegen hatte.

In der vergangenen Nacht waren nach Informationen des US-Nachrichtenportals "Axios" iranische Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien geflogen. Laut dem US-Regionalkommando Centcom wurden alle Geschosse abgefangen. US-Streitkräfte griffen unterdessen nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Verbündeten Saudi-Arabien im Irak "Terroristen" an, die dem Iran nahestünden.

In der ersten Wochenhälfte hatte noch die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg für einen Rückgang des Gaspreises gesorgt. Zuvor war die Notierung stark gestiegen, nach gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran und einer erneuten Blockade der Straße von Hormus. Im Verlauf des Juli hat sich europäisches Erdgas mittlerweile um etwa 37 Prozent verteuert. Zeitweise erreichte der Preis bei 64,48 Euro den höchsten Stand seit März.

Experten rechnen vorerst nicht mit einer Entspannung bei Transporten von Energierohstoffen wie Flüssigerdgas durch die Straße von Hormus. "Die anhaltende Bedrohung durch Raketen, Minen, Drohnen und Maßnahmen Teherans wird einen erheblichen Teil des Schifffahrtsmarktes davon abhalten, sich zu engagieren", heißt es in einer Einschätzung der Investbentbank RBC Capital Markets./jkr/jha/

Das könnte dich auch interessieren

Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas lieferngestern, 12:39 Uhr · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
Vorbörse 28.07.2026
Dax dank Ölpreis vor Gewinnen – China belastet Nasdaqgestern, 05:55 Uhr · onvista
Dax dank Ölpreis vor Gewinnen – China belastet Nasdaq
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen