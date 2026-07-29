Fed-Tag: Kommt heute die Überraschung?

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Die Wall Street sieht vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank viel Zurückhaltung. Während der Markt fest mit unveränderten Leitzinsen rechnet, wird den Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh besondere Aufmerksamkeit gelten, nachdem die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung zuletzt zeitweise wieder auf rund 30 Prozent gestiegen war. Gleichzeitig bleibt die Stimmung im Technologiesektor angespannt: Die Sorge vor einer Überhitzung des KI-Booms, milliardenschweren Investitionen zulasten des freien Cashflows und wachsender Konkurrenz aus China belastet insbesondere Halbleiterwerte. SK Hynix meldete zwar erneut Rekordgewinne, verfehlte aber die Erwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis und schürt damit neue Zweifel an der Dynamik des Speichermarktes. Dagegen überzeugen Seagate, Teradyne und Bloom Energy mit starken Quartalszahlen und robusten Ausblicken, während Vertiv und KLA trotz nur leicht angehobener Jahresprognose unter Druck stehen. Geopolitisch bleibt der Nahe Osten ein Belastungsfaktor. Donald Trump droht vor Handelsstart mit schweren Schläge gegen den Iran. Nach einem abgefangenen iranischen Angriff auf US-Stützpunkte in Jordanien sowie gemeinsamen US-saudischen Luftschlägen gegen iranisch unterstützte Milizen im Irak steigen die Ölpreise erneut. Nach Börsenschluss rücken dann Microsoft und Meta in den Mittelpunkt, deren Zahlen und insbesondere ihre Aussagen zu den KI-Investitionen den weiteren Kursverlauf der Technologiewerte maßgeblich bestimmen dürften.



00:00 Intro | Geopolitische Spannung steigt

02:21 Fed-Tagung: Zinsanhebung erwartet

04:19 Mögliche Reaktionen auf Zinsanhebung

05:54 Zurückhaltung vor Zahlen Meta & Microsoft

07:40 Sükorea: Kospi verliert, Stimuli geplant

10:31 Rekordeinbrüche bei Tech Momentum Werten

13:06 Seagate | Teradyne | SK Hynix | Vertiv | P&G u.v.m.

20:43 Analysten: Disney | KLA | Mondelez | NXP | Visa u.m.

22:42 Ab 20 Uhr: Entscheidung der Fed-Konferenz



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