Feuer auf Paros unter Kontrolle

dpa-AFX · Uhr
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PAROS (dpa-AFX) - Der Waldbrand auf der griechischen Urlaubsinsel Paros ist unter Kontrolle. Die Lage habe sich deutlich verbessert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Nachrichtensender ERTNews. Zuvor hatten die Einsatzkräfte die ganze Nacht gegen die Flammen gekämpft, mehrere Ortschaften waren vorsorglich evakuiert worden. Vollständige Entwarnung gab die Feuerwehr jedoch nicht - wegen der starken Winde in der Region. Zwar gebe es praktisch keine aktive Feuerfront mehr, doch verbleibende kleine Brandherde müssten weiterhin überwacht werden, sagte der Sprecher./axa/DP/zb

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