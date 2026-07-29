Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.07.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Airbus Group (EADS)
|Bericht 2. Quartal 2026
|ARM Holdings (ADR)
|Bericht 1. Quartal 2027
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|Bericht 2. Quartal 2026
|Deutsche Bank
|Bericht 2. Quartal 2026
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|Bericht 2. Quartal 2026
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|Meta Platforms (ehem. Facebook)
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|Porsche AG Vz.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Procter & Gamble
|Bericht Geschäftsjahr 2026
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|Bericht 2. Quartal 2026
|Robinhood Markets
|Bericht 2. Quartal 2026
|SK Hynix (GDR)
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|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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