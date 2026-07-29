Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.07.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungDividenden-AristokratenE-MobilitätLuxusgüterErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Airbus Group (EADS)Bericht 2. Quartal 2026
ARM Holdings (ADR)Bericht 1. Quartal 2027
BASFBericht 2. Quartal 2026
Deutsche BankBericht 2. Quartal 2026
DWS GroupBericht 2. Quartal 2026
Lam ResearchBericht Geschäftsjahr 2026
Meta Platforms (ehem. Facebook)Bericht 2. Quartal 2026
MicrosoftBericht Geschäftsjahr 2026
NordexBericht 2. Quartal 2026
Porsche AG Vz.Bericht 2. Quartal 2026
Procter & GambleBericht Geschäftsjahr 2026
Redcare PharmacyBericht 2. Quartal 2026
Robinhood MarketsBericht 2. Quartal 2026
SK Hynix (GDR)Bericht 2. Quartal 2026
VertivBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
SK Hynix (GDR)
Deutsche Bank
BASF
Airbus
Porsche AG Vz.
Meta
Nordex
Redcare Pharmacy
Procter & Gamble
DWS Group
Robinhood Markets
ARM
Vertiv
Lam Research

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