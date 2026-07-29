Florierende Investmentbank hält Deutsche Bank auf Rekordkurs

Düsseldorf, 29. Jul (Reuters) - Rekordzahlen ⁠ihrer Investmentbank haben der Deutschen Bank im zweiten Quartal zu einem überraschenden Gewinnplus verholfen. "Im Bereich Investmentbanking erzielten wir den höchsten Ertrag seit der Gründung des Geschäftsbereichs in seiner heutigen Form im Jahr 2019", bilanzierte der neue Finanzchef Raja Akram am Mittwoch. Deutschlands größtes Bankhaus verdiente im zweiten Quartal unter dem Strich und nach Minderheiten 1,6 (Vorjahr: 1,5) Milliarden Euro. Die Erträge legten um neun Prozent auf rund 8,5 Milliarden Euro zu - rund 3,2 (Vorjahr: 2,7) Milliarden Euro steuerte die Investmentbank dazu bei. Analysten hatten für das ‌Geldhaus wegen gestiegener Kosten eigentlich einen Rückgang des Gewinns auf 1,38 Milliarden Euro und Erträge von nur acht Milliarden Euro erwartet.

"Unsere Rekordergebnisse im zweiten Quartal wurden von einer starken Wachstumsdynamik und konsequenter Kostendisziplin getragen", sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Nach sechs Monaten habe das Institut einen Nettogewinn von 4,1 Milliarden ⁠Euro angehäuft - auch dies sei ⁠ein Rekordwert. Angesichts der Zahlen sei die Zuversicht der Bank gestiegen, ihre Ziele für 2028 sogar übertreffen zu können. Die Bilanz sei in allen Bereichen stark ausgefallen, bescheinigten JPMorgan-Analysten dem Frankfurter Insitut - es hätte im Geschäftsbereich Fixed Income and Currencies (FIC) sogar die mächtige US-Konkurrenz hinter sich gelassen. Bei den Investoren kam dies gut an: Deutsche-Bank-Aktien waren mit einem Plus von zeitweise fünf Prozent der größte Gewinner im Dax.

KOSTENQUOTE VERBESSERT

"Mit einer harten Kernkapitalquote von 13,9 Prozent und einer starken organischen Kapitalbildung sind wir weiterhin gut positioniert, um in unser Geschäft zu investieren und attraktive Ausschüttungen an unsere Aktionäre zu ermöglichen", erklärte Finanzchef Akram. Das Geldhaus unterstreiche ‌dies mit dem Rückkauf eigener Aktien für 500 Millionen Euro.

Ihre Risikovorsorge für faule Kredite fuhr die ‌Bank im zweiten Quartal um elf Prozent auf 460 Millionen Euro zurück. Die Eigenkapitalrendite nach Steuern stieg auf 11,0 Prozent, die Aufwand-Ertrag-Relation sank auf 63,0 Prozent. Bis 2028 will Sewing weiter auf die Kostenbremse treten und diesen Effizienz-Maßstab auf unter 60 Prozent drücken. Zukäufe habe die Bank angesichts des Wachstums aus eigener Kraft nicht im Visier, bekräftigte Akram.

Sewing ⁠hatte bei seinem Amtsantritt 2018 ein von Verlusten und Skandalen gebeuteltes Institut übernommen. Ab 2019 veränderte er das Geschäftsmodell dann grundlegend. Stellen wurden gestrichen, Kosten gesenkt und ‌unrentable Geschäfte über Bord geworfen. Erklärtes Ziel ist es nun, das Geldhaus zum "europäischen Champion ⁠im Bankgeschäft" zu formen.

INVESTMENTBANK AUF WACHSTUMSKURS

Im Investmentbanking profitiert die gesamte Bankenbranche von einer spürbaren Belebung des weltweiten Fusions- und Übernahmegeschäfts sowie von großen Börsengängen wie dem des Raumfahrtunternehmens SpaceX - an dem auch die Deutsche Bank beteiligt war. Die Frankfurter verbuchten in der Investmentbank vor Steuern einen Gewinnsprung von 59 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Die Erträge stiegen um 19 Prozent. Damit konnte die Deutsche Bank sogar mit den US-Rivalen mithalten. ‌So kletterte der Gewinn des größten US-Geldhauses JPMorgan Chase in den drei Monaten bis ⁠Ende Juni um 41 Prozent auf ein Rekordniveau von 21,2 Milliarden ⁠Dollar.

Die Steigerungsraten könne man nicht mit denen der Deutschen Bank vergleichen, erläuterte Akram. So sei die Bank etwa anders als die US-Institute im Zuge von Sewings Umbau 2019 aus dem weltweiten Aktienhandel (Equities Sales and Trading) für institutionelle Kunden ausgestiegen. Dieses Geschäft wurde von den Turbulenzen an den Finanzmärkten beflügelt, da sich viele Kunden durch rege Handelsaktivitäten gegen Risiken absichern wollten. In den Bereichen, die mit der Konkurrenz aus Übersee vergleichbar seien, könnten sich die Zahlen aber sehen lassen, betonte der Finanzchef.

Nur Sonnenschein herrscht freilich nicht im Reich der Deutschen Bank. Das Geldhaus hatte zuletzt Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen - schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Beamte durchsuchten vergangene Woche unter anderem die Zentrale der Bank und Räume der Postbank in Bonn. Bei der Razzia ging es einem Insider zufolge um den Verdacht von "Cum-Cum"-Geschäften der Postbank. Die Deutsche Bank selbst hatte erklärt, Gegenstand der Ermittlungen seien Transaktionen der jetzigen Tochter Postbank aus den ⁠Jahren 2008 bis 2010. Sie selbst sei nur als dritte Partei von den Ermittlungen betroffen. Akram sagte, dem sei aktuell nichts hinzuzufügen. Für Spekulationen um etwaige Rückstellungen sei es zu früh.

(Bericht von Tom Sims und Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)