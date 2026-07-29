Frei will Unionsfraktion selbstbewusste Stimme geben

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frei, hat sein Wahlergebnis von 91,9 Prozent als "Vertrauensbeweis und auch als Rückenstärkung" für kommende Herausforderungen bewertet. Er kündigte nach der Sondersitzung der CDU/CSU-Fraktion an, dass er dieser eine "eigene, selbstbewusste Stimme" geben wolle. "Es bleibt unser Ehrgeiz, die guten Gesetze der Bundesregierung hier im Parlament noch besser zu machen", sagte der CDU-Politiker.

Frei wurde in der Fraktionssitzung zum Nachfolger des zurückgetretenen Jens Spahn gewählt. Er zeigte sich "sehr optimistisch", dass es eine gute Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner SPD geben werde. Er wisse sehr genau, "dass wir am Ende nur erfolgreich sein werden, wenn wir als Fraktion gemeinsam mit unserem Koalitionspartner in der Koalition unter den sie tragenden Parteien erfolgreich und gut zusammenarbeiten"./sk/DP/he

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