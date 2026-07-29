Grüne und Klingbeil dringen auf Übergewinnsteuer für Energiekonzerne

Berlin, 28. ⁠Jul (Reuters) - Angesichts der Milliardengewinne von Ölkonzernen als Folge des Iran-Krieges haben die Grünen ihre Forderung nach einer Übergewinnsteuer bekräftigt. "Die obszönen Gewinne der Ölkonzerne schreien nach einer Übergewinnsteuer", sagte ihr energiepolitischer Sprecher Michael Kellner am Dienstag der Nachrichtenagentur ‌Reuters. Auch das Bundesfinanzministerium pocht auf eine Abschöpfung, setzt dabei aber auf eine europäische Lösung. Ressortchef Lars Klingbeil (SPD) habe deutlich gemacht, dass es in ⁠der aktuellen ⁠Krise "keine Abzocke durch Energiekonzerne geben darf", sagte ein Sprecher. Allerdings konnte das Ministerium von keinen Fortschritten in Richtung einer europäischen Regelung berichten.

Der Finanzminister setze sich auf europäischer Ebene weiterhin für eine Übergewinnsteuer ein, erklärte das Ministerium auf Anfrage. Weitere EU-Mitgliedstaaten wie Spanien und Italien unterstützen dieses ‌Anliegen. "Dazu findet ein steter Austausch statt." Ergebnisse gibt ‌es demnach bislang nicht. Der SPD-Co-Chef hatte bereits vor einigen Monaten auf einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission gedrungen.

KELLNER: MIT ZUSÄTZLICHEN EINNAHMEN STROMSTEUER SENKEN

Die zusätzlichen Einnahmen aus ⁠einer Übergewinnsteuer sollten nach Kellners Worten genutzt werden, um die Stromsteuer für ‌alle zu senken. "Das entlastet alle Menschen, ⁠denn jeder hat einen Stromzähler", sagte der Grünen-Politiker. Dies helfe zudem dem Klimaschutz, weil es die Elektrifizierung voranbringe und die Abhängigkeit von fossiler Energie verringere.

Der durch den Iran-Krieg ausgelöste Ölpreisanstieg bescherte zuletzt ‌mehreren Energiekonzernen hohe Gewinne. So steigerte ⁠der französische Konzern TotalEnergies seinen bereinigten ⁠Nettogewinn im zweiten Quartal um 67 Prozent auf sechs Milliarden Dollar. Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie die faktische Schließung der Straße von Hormus haben das weltweite Angebot verknappt und die Preise für Rohöl und Erdgas zeitweise auf Mehrjahreshochs getrieben.

Die oppositionellen Grünen hatten im Bundestag eine branchenunabhängige nationale Übergewinnsteuer vorgeschlagen. Mit ihrem Vorstoß scheiterten sie aber im Juli im Finanzausschuss an Union, SPD und ⁠AfD.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)