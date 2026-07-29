Ifo: Unternehmen bauen weniger Stellen ab - Industrie bleibt Sorgenkind

Berlin, 29. ⁠Jul (Reuters) - Kleiner Lichtblick für den deutschen Arbeitsmarkt zu Beginn der zweiten Jahreshälfte: Die Unternehmen wollen weniger Stellen streichen. Das Beschäftigungsbarometer stieg im Juli auf 93,0 Punkte, von 92,2 Zählern im Juni, wie das ‌Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage mitteilte. "Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich etwas, bleibt aber in schwierigem Fahrwasser", sagte Ifo-Umfragechef Klaus ⁠Wohlrabe. "Für eine ⁠Trendwende braucht es noch mehr wirtschaftliche Dynamik."

In der Industrie bleibt der Stellenabbau demnach das bestimmende Thema: Das Beschäftigungsbarometer gab dort nach. "Nahezu alle Branchen planen mit weniger Personal", hieß es dazu. Eine positive Ausnahme bilden nur die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen ‌und optischen Erzeugnissen, die mit mehr Mitarbeitern ‌planen.

Im Handel hat sich das Beschäftigungsbarometer zwar verbessert. Dennoch überwiegen sowohl im Groß- als auch im Einzelhandel weiterhin die Pläne zum Personalabbau. Bei ⁠den Dienstleistern erholte sich der Indikator leicht. "Auch hier besteht jedoch noch ‌eine leichte Tendenz zum Stellenabbau", ⁠betonte das Ifo-Institut. Besonders zurückhaltend sind die Unternehmen im Gastgewerbe. Einen Beschäftigungsaufbau planen dagegen die Rechts- und Steuerberatungen.

Im Baugewerbe hat sich an den Personalplanungen kaum etwas verändert: Einstellungen und ‌Entlassungen halten sich hier in ⁠etwa die Waage. Die Unternehmen ⁠wollen ihren Personalbestand somit weitgehend konstant halten.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli den dritten Monat in Folge aufgehellt, wie das Ifo-Institut zuvor zu seiner Umfrage unter 9000 Managern mitteilte. "Die deutsche Wirtschaft ist bereit, Schwung aufzunehmen", sagte der Ifo-Experte Wohlrabe. "Für die Gesamtwirtschaft zeichnet sich ein leichter Aufwärtstrend ab." In der zweiten Jahreshälfte dürfte das milliardenschwere ⁠Infrastrukturpaket der Bundesregierung nach und nach immer mehr Wirkung entfalten.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)