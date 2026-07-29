Industrierecycler Befesa verdient mehr als erwartet - Prognose bestätigt

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrie-Recycler Befesa hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Der Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der SDax -Konzern. Der Umsatz erhöhte sich um 3,8 Prozent auf rund 304 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund 17 Prozent auf 66 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger erwartet. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im Quartal um 13,5 Prozent auf 24,3 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr erwartet das Management um Konzernchef Asier Zarraonandia weiter ein Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um drei bis zu elf Prozent auf 250 bis 270 Millionen Euro. Im weiteren Jahresverlauf erwartet der Konzern eine Zunahme der Ertragsdynamik./err/mis