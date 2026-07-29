Investoren-Pläne von Fußball-Weltverband Fifa stoßen auf Ablehnung

29. Jul (Reuters) - Der ⁠Fußball-Weltverband Fifa erntet für seine milliardenschweren Pläne zur Beteiligung von Investoren weltweit heftige Kritik. Der europäische Regionalverband Uefa sprach am Mittwoch von "erheblichem und wachsendem Widerstand" gegen das Vorhaben der Fifa. "Die Fifa darf unseren Sport nicht weiterhin dazu nutzen, sich selbst und ihre Freunde zu bereichern", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme des Verbandes. Am Dienstag hatte die Fifa bestätigt, Investoren mit ‌bis zu 4,2 Milliarden Dollar an einer kommerziellen Firma beteiligen zu wollen, in der die Weltmeisterschaften und andere Großveranstaltungen gebündelt werden. Dafür würden sie 20 bis 30 Prozent an der mit rund 20 Milliarden Dollar bewerteten Firma ⁠bekommen.

Wichtigster Investor dafür ⁠soll Thrive Eternal sein, ein Investmentvehikel von Thrive Capital. Hinter der Firma steht Joshua Kushner, der Bruder von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte vor und während der WM einen engen Schulterschluss mit Trump geübt. Sein Vorgänger Sepp Blatter sprach sich ebenfalls deutlich gegen den Vorstoß aus: "Fußball gehört keinem Einzelnen und keiner Institution. Er gehört den Menschen." Wenn die Fifa zu einem profitorientierten Unternehmen werde, "würde sie ihre Seele verlieren".

Die Regionalverbände für ‌Nord- und Mittelamerika (Concacaf) und Asien (AFC) erklärten, sie seien von den Plänen überrascht ‌worden und hätten davon aus den Medien erfahren. Die Concacaf bemängelte das Fehlen eines "ordnungsgemäßen Verfahrens". Die Verbände seien die Hüter des Sports, und auch die Fifa müsse stets im besten Interesse des Sports handeln. Ein Vertreter der Uefa sagte, man habe bereits ⁠am Dienstag eine Dringlichkeitssitzung angeregt, um über den Vorstoß zu sprechen.

INFANTINO STELLT EIN ULTIMATUM

Fifa-Präsident Infantino will die Verbände offenbar mit ‌einer milliardenschweren Ausschüttung zur Zustimmung für den Plan bewegen. In ⁠einem Brief an die 211 Fifa-Mitglieder, aus dem die Zeitung "Times" zitiert, heißt es, bei einer Zustimmung bis zum 19. September bekäme jeder Verband im kommenden Januar 40 Millionen Dollar - insgesamt also mehr als zehn Milliarden. Wenn nicht, bleibe es bei einer Ausschüttung von 2,7 Milliarden. Diese Frist spreche für sich, erklärte ‌die Uefa. "Das sagt bereits alles, was man über diesen Plan wissen ⁠muss." Die Uefa, die Concacaf und die AFC ⁠stellen zusammen 143 der 211 Verbände. Die Fifa wollte sich dazu nicht äußern.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, der auch Vizepräsident des Uefa-Exekutivkomitees ist, sagte dem Magazin "kicker", er sehe die Pläne der Fifa - wie viele andere auch - "als absoluten Angriff auf den Fußball an. (...) Hier wird eine Grenze überschritten." Wenn sich der europäische Fußball gegen die Pläne geschlossen wehre, habe das "sehr viel Gewicht". Der Sportvorstand des FC Bayern München, Max Eberl, sagte: er habe "das Gefühl, die FIFA ist nur dafür da, um Profit zu machen. Es fühlt sich an, als würde nur Geld auf allen Kanälen verdient werden wollen." Der englische Fußball-Verband FA äußerte sich "zutiefst besorgt" über die Pläne. Frankreichs Verbandspräsident Philippe Diallo sagte dem ⁠Radiosender Inter, die Pläne würfen viele Fragen auf.

(Bericht von Aadi Nair, Rohith Nair, Elvira Pollina, Inti Landauro, John Revill und Alexander Hübnerredigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)