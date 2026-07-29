IRW-News: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero gibt 25-Mio.-USD-Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero gibt 25-Mio.-USD-Privatplatzierung bekannt

VANCOUVER, BC - 29. Juli 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) (Bitzero oder das Unternehmen), ein Anbieter von nachhaltiger Hochleistungsrechner- (HPC) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, hat heute bekannt gegeben, dass er mit bestimmten institutionellen Investoren eine Wertpapierkaufvereinbarung über eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt rund 25 Mio. USD (das Angebot) unterzeichnet hat. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Rückzahlung bestimmter Verbindlichkeiten, für die laufende Weiterentwicklung seines Produkt- und Leistungsangebots, für mögliche zukünftige Übernahmen bzw. als Betriebskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Angebot erfolgt über eine Privatplatzierung von 5.828.342 Special Warrants des Unternehmens (jeweils ein Special Warrant) zum Preis von 4,25 USD pro Special Warrant. Jeder Special Warrant wird automatisch, ohne zusätzliche Vergütung, ausgeübt und in eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einen Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein Warrant) eingetauscht, sobald der jeweils frühere der folgenden Termine erreicht wurde: (i) der erste Geschäftstag, nachdem das Unternehmen einen Prospektnachtrag einreicht oder von den zuständigen Wertpapierregulierungsbehörden in Kanada eine Eingangsbestätigung für einen Endprospekt erhält, der die Ausgabe der nach Ausübung der Special Warrants auszugebenden Stammaktien und Warrants ermöglicht bzw. (ii) der Tag, der auf einen Zeitraum von vier Monaten und einen Tag nach dem Abschluss des Angebots folgt. Jeder Warrant kann unmittelbar nach Ausgabe ausgeübt werden und berechtigt dessen Inhaber innerhalb von fünf Jahren nach dem Ausgabedatum der Special Warrants zum Kauf einer Stammaktie zum Ausübungspreis von 5,00 USD pro Stammaktie.

Clear Street LLC fungiert in Verbindung mit dem Angebot als exklusiver Platzierungsagent.

In Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen zugestimmt, mit den Investoren eine Vereinbarung über Registrierungsrechte abzuschließen. Demnach verpflichtet sich das Unternehmen, bei der Kommission eine Registrierungserklärung einzureichen, die den Weiterverkauf der Stammaktien, die bei einer geplanten Ausübung der Special Warrants ausgegeben werden, sowie der Stammaktien, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden, vorsieht.

Die oben beschriebenen Wertpapiere werden im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das Gesetz) sowie Regel 506(b) der Vorschrift D, die gemäß dieser erlassen wurde, angeboten. Sie wurden nicht nach dem Gesetz oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne eine Registrierung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die Kommission) oder ohne eine anwendbare Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Außerdem dürfen die angebotenen Wertpapiere in keinem Bundesstaat und keinem Rechtssystem verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder ein Verkauf der Wertpapiere vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder Rechtssystems gesetzeswidrig wäre.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und hocheffizienten Energielösungen für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, High-Performance Computing sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. besitzt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und den nordischen Regionen, wobei seine nordischen Assets mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

investors@bitzero.com

IR-Kontakt Bitzero

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480-625-5772

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden, eintreten könnten oder eintreten dürften, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: des Abschlusses, des Umfangs und des Zeitpunkts des Angebots; der Erfüllung der Bedingungen für die Umwandlung der Special Warrants; des voraussichtlichen Abschlussdatums des Angebots und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen; des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und börslichen Genehmigungen; des erwarteten Erlöses aus der Emission und dessen beabsichtigte Verwendung; der Ausübung der Warrants; der den Anlegern zu gewährenden Registrierungsrechte sowie der Einreichung und das Inkrafttreten einer etwaigen Registrierungserklärung für den Weiterverkauf; und die übergeordnete Strategie des Unternehmens, Bitzero zu einer nachhaltigen HPC- und Rechenzentrums-Infrastrukturplattform auszubauen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung, darunter unter anderem: dass die Abschlussbedingungen rechtzeitig erfüllt oder aufgehoben werden; dass alle erforderlichen behördlichen und börslichen Genehmigungen eingeholt werden; dass die Bedingungen für die Umwandlung der Special Warrants erfüllt werden; dass das Unternehmen den Nettoerlös aus dem Angebot wie derzeit beabsichtigt verwenden wird; dass eine Registrierungserklärung für den Weiterverkauf innerhalb der in der Vereinbarung über die Registrierungsrechte vorgesehenen Fristen eingereicht und für wirksam erklärt wird; und dass es zu keiner wesentlichen nachteiligen Veränderung der Markt-, regulatorischen, umweltbezogenen, geopolitischen oder betrieblichen Bedingungen kommen wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter: das Risiko, dass die Emission nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder gar nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass die Bedingungen für die Umwandlung der Special Warrants möglicherweise nicht erfüllt werden; Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbleiben erforderlicher behördlicher oder börslicher Genehmigungen; das Risiko, dass der Nettoerlös aus dem Angebot für andere als die derzeit beabsichtigten Zwecke verwendet wird; Risiken im Zusammenhang mit der Einreichung und dem Inkrafttreten einer etwaigen Registrierungserklärung für den Weiterverkauf; Markt- und Volatilitätsrisiken, die den Handelspreis der Stammaktien und die Ausübung der Warrants beeinflussen; Finanzierungsrisiko; Wechselkursrisiko; sowie die zusätzlichen Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens und im Lagebericht (Managements Discussion/MD&A) der Geschäftsführung beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie in den bei der Kommission eingereichten Unterlagen des Unternehmens auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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