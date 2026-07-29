IRW-News: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold erweitert seine Landposition um das neue epithermale Prospektionsgebiet TJ im Tuscarora-Distrikt, Nevada

IRW-PRESS: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold erweitert seine Landposition um das neue epithermale Prospektionsgebiet TJ im Tuscarora-Distrikt, Nevada

- 6 Claims, ca. 120 zusätzliche Acres abgesteckt, wodurch sich die Gesamtfläche des Prospektionsgebiets auf über 10.100 Acres erhöht.

- Unmittelbare Nähe zu Nevada Gold Mines LLC in der Westzone des Distrikts.

- 39 Gesteinssplitterproben wurden zur Analyse eingereicht.

Toronto, ON - 29. Juli 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) (ICG oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sechs weitere, nicht patentierte Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 120 Acres im Tuscarora-Distrikt im Elko County, Nevada, abgesteckt hat. Das neu erworbene Gebiet, das als Prospektionsgebiet TJ bezeichnet wird, gilt aufgrund kartierter Intrusivgesteine aus dem Eozän, einer günstigen strukturellen Architektur und ermutigender geologischer Beobachtungen aus erster Hand bei jüngsten Felderkundungen als aussichtsreich für eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung. Das Unternehmen plant, vor Ort weitere Probenahmen und Kartierungsarbeiten durchzuführen, um das Gebiet als Bohrziel genauer abzugrenzen.

Das wichtigste geologische Merkmal innerhalb des nach Nordosten verlaufenden Prospektionsgebiets TJ ist eine Reihe porphyrischer Rhyolith- bis Rhyodazit-Intrusionsgänge aus dem Eozän sowie damit in Zusammenhang stehende Intrusionskörper, die in paläozoischen Sedimenten2 beherbergt sind. Diese Intrusivgesteine durchschneiden paläozoische Sedimentgesteine und ältere Überschiebungsstrukturen und schaffen so günstige Rahmenbedingungen für die geotektonische Vorbereitung und den Fluss hydrothermaler Fluide (siehe Abbildung 1).

Durch die Hinzufügung dieser sechs Claims erweitert ICG sein Engagement auf einen weiteren höffigen Teil des Tuscarora-Distrikts, sagte Korbon McCall, Vice President Exploration. Die Kombination aus Intrusionsaktivität im Eozän, älterer Überschiebungsarchitektur, hydrothermaler Brekzienbildung, Silifizierung und mehreren Infill-Phasen entspricht genau der Art der geologischen Vorbereitung, nach der wir bei der Bewertung epithermaler Gold-Silber-Ziele suchen. Da derzeit 39 Proben auf ihre Analyseergebnisse warten, erwarten wir, dass die Analysedaten dabei helfen werden, die Prioritäten für die Folgeexploration in dem neu erworbenen Gebiet festzulegen.

Jüngste Feldbeobachtungen durch Geologen des Unternehmens identifizierten hydrothermale Brekzienbildungen, lokale Abrundung und Umlagerung von Brekzienfragmenten nach der anfänglichen Brekzienbildung, Silifizierung des Wirtsgesteins und der Brekzienmatrix sowie eine spätere Siliziumdioxid- und Mineralausfüllung innerhalb von Klüften, offenen Räumen und Brekzienhohlräumen (siehe Fotos 1 und 2).

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Abbildung 1: Lage der sechs neu abgesteckten Claims, aus denen sich das etwa 120 Acres große Prospektionsgebiet TJ im Tuscarora-Distrikt zusammensetzt.

Hinweis: Die Parzellengrenzen sind ungefähre Angaben, dienen lediglich der grafischen Darstellung und sind nicht zur Festlegung von Grenzen oder für rechtliche Vermessungszwecke bestimmt1.

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Fotos 1 & 2: Repräsentative Handproben aus Ausbissen des Prospektionsgebietes TJ, die die hydrothermale Brekzienbildung, Silifizierung, abgerundete und umgelagerte Brekzienfragmente sowie spätere Klüfte und die Verfüllung von Hohlräumen zeigen.

Als Teil der ersten Bewertung des Prospektionsgebietes TJ entnahm das Unternehmen 39 Gesteinsproben aus aussichtsreichen Ausbissen, Brekzien, verkieselten Zonen und Intrusionskontakten. Die Proben wurden zur Laboranalyse eingeschickt; die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Update zum Phase-1-Bohrprogramm

Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass die Analyseergebnisse der ersten Bohrungen des Phase-1-Bohrprogramms in den kommenden Wochen vorliegen werden und dem Zeitplan entsprechen, wie ursprünglich in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Juli 2026 beschrieben.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Proben werden unter Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens entnommen, sicher versiegelt und unter Einhaltung der Vorschriften der Überwachungskette (Chain of Custody) zu den ALS Global Laboratories in Elko, Nevada, transportiert, wo die Probenvorbereitung und -analyse erfolgt.

Die Proben werden nach der ALS-Methode PREP-31Y aufbereitet, wobei die Probe so zerkleinert wird, dass 70 % der Partikel eine Korngröße von 2 Millimetern unterschreiten; anschließend wird mit einem Rotationsteiler eine 250-Gramm-Teilprobe entnommen und diese so pulverisiert, dass 85 % der Partikel eine Korngröße von 75 Mikrometern unterschreiten.

Die Goldanalyse erfolgt nach dem Verfahren Au-GRA21, bestehend aus der Brandprobe an einer 30-Gramm-Einwaage mit anschließendem Gravimetrieverfahren. Die Mehrelementanalyse wird nach dem Verfahren ME-MS61 durchgeführt, einem Vier-Säuren-Aufschluss mit anschließendem ICP-MS-Verfahren, das eine nahezu vollständige Analyse für eine breite Palette von Elementen gewährleistet.

Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm des Unternehmens umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Blindproben und Doppelproben in den Probenstrom. Die Analyseergebnisse und die Daten zur Laborqualitätskontrolle werden vor der Veröffentlichung von Mitarbeitern des Unternehmens überprüft und validiert.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass es die German Mining Networks GmbH (GMN) mit der Erbringung von Investor-Relations- und Aktionärskommunikationsdienstleistungen beauftragt hat, einschließlich der Terminplanung für Investoren und Aktionäre, der Kommunikation sowie der Unterstützung bei Roadshows. Es wird erwartet, dass GMN dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, seine nationale und internationale Reichweite durch die Vermittlung von Kontakten zu Investoren in Europa zu erweitern. Peter Krah, geschäftsführender Gesellschafter von GMN, wird als Hauptansprechpartner für die Erbringung dieser Dienstleistungen verantwortlich sein. Der Auftrag hat eine Laufzeit von drei (3) Monaten (sofern er nicht vorzeitig gekündigt wird) und beginnt am oder um den 28. Juli 2026; das Unternehmen zahlt eine monatliche Pauschalgebühr in Höhe von 6.800 C$. GMN ist eine vom Unternehmen unabhängige Partei und hält weder direkt noch indirekt eine Beteiligung am Unternehmen oder dessen Wertpapieren, noch hat GMN ein Recht oder die derzeitige Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Der Hauptgeschäftssitz und die Kontaktdaten von GMN lauten wie folgt: Postfach: 10 01 26, 98561 Schmalkalden, Deutschland; E-Mail: krahp@german-mining.com; Tel.: +49 3683 469362.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 50.000 Aktienoptionen (die Optionen) an ein Mitglied des technischen Beirats des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen sind zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren ab dem Tag der Gewährung ausübbar. Die Optionen werden zu einem Drittel (1/3) sechs (6) Monate nach dem Tag der Gewährung, ein Drittel (1/3) nach neun (9) Monaten ab dem Gewährungsdatum und das verbleibende Drittel (1/3) nach zwölf (12) Monaten ab dem Gewährungsdatum, gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die CSE) unverfallbar.

Alle gemäß den Optionen ausgegebenen Wertpapiere unterliegen den geltenden Haltefristen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE.

Quellen

1. Elko County, Nevada. 2026. Elko County Parcel Viewer. Geographic information system web application. Abgerufen am 17. Juli 2026.

2. Henry, C.D. and Boden, D.R., (1998), Geologic Map of the Mount Blitzen Quadrangle Nevada, Nevada Bureau of Mines and Geology, Map 110, 1:24,000.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Steven L. McMillin, P.G., von Rangefront Mining Services, einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und unabhängiger Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau des Tuscarora-Distrikts im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

- Ausbau des Tuscarora-Distrikts durch systematische Exploration und technische Studien;

- Erstellung eines geologischen Modells in Distriktgröße; und

- Fortführung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Der Tuscarora-Distrikt ist ein epithermales Silber-Gold-System im Überschneidungsbereich des Carlin- und des Independence-Trends, etwa eine Autostunde nordwestlich von Elko (Nevada). ICG kontrolliert 100 % des rund 10.000 Acres großen Konzessionspakets, wo bis dato umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über Dutzende Kilometer durchgeführt wurden. ICG glaubt fest an die langfristige Wertschöpfung aus der Exploration von Edelmetallen, insbesondere Silber und Gold, und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / ir@icgsilverandgold.com

437.525.4240 / rund um die Uhr verfügbare Hotline

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder in denen Ereignisse oder Umstände als werden, würden, können, könnten oder sollten eintreten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen von ICG, einschließlich des geplanten Bohrprogramms der Phase 1 und des erwarteten Zeitpunkts der daraus resultierenden Analyseergebnisse; die erwarteten Ergebnisse der 39 Gesteinsproben, die zur Laboranalyse eingereicht wurden; die Pläne des Unternehmens, zusätzliche Probenahme- und Kartierungsarbeiten durchzuführen, um Bohrziele im TJ-Prospekt weiter einzugrenzen; die Strategie des Unternehmens, eine Landposition in Distriktgröße zu konsolidieren und zu kontrollieren; sowie das Potenzial für eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung im TJ-Prospekt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen - einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, der Genauigkeit der geologischen Interpretationen und Modelle des Unternehmens sowie der Zuverlässigkeit historischer Daten -, stellen solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Explorationsrisiken und -unsicherheiten, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen der Umwelt- und anderer geltender Rechtsvorschriften, die Ungewissheit der Mineralexploration und -erschließung, Eigentumsrisiken, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Einschätzungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

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