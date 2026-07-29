IRW-News: NurExone Biologic Inc.: Unternehmens-Update NurExone beruft Herrn David Stolick in den Vorstand

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: Unternehmens-Update NurExone beruft Herrn David Stolick in den Vorstand

TORONTO, Ontario, und HAIFA, Israel, 29. Juli 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, gibt die Ernennung von Herrn David Stolick in seinen Vorstand mit Wirkung zum 28. Juli 2026 bekannt. Herr Stolick tritt die Nachfolge des verstorbenen James Jay Richardson an, dessen Führungsstärke NurExone in seinen prägenden Anfangsjahren maßgeblich mitgestaltet hat.

Jay war weit mehr als ein Vorstandsmitglied. Er war ein Dealmaker, ein vertrauenswürdiger Unternehmensberater, unsere Präsenz vor Ort in Kanada und ein wahrer Freund des Unternehmens. Er glaubte zutiefst an unsere Technologie, unser Team und die Chance, die wir gemeinsam aufbauen. Möge sein Andenken zum Segen sein, sagte Yoram Drucker, Vorsitzender des Vorstands von NurExone. Wir heißen David ebenfalls im Vorstand willkommen. Er versteht, was erforderlich ist, um innovative Technologie in disziplinierte Umsetzung zu überführen, und wir sind überzeugt, dass seine Perspektive eine wichtige Bereicherung sein wird, während NurExone weiter wächst.

Herr Stolick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Kapitalmärkte, Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie in der Führung von Unternehmen im Gesundheitswesen. Zuvor war er Vice President Finance bei V-Wave Ltd., einem US-israelischen Medizintechnikunternehmen, das im Oktober 2024 von Johnson & Johnson übernommen wurde. Darüber hinaus war er zuvor Chief Financial Officer von Exalenz Bioscience und BrainStorm Cell Therapeutics sowie Corporate Controller bei M-Systems.

Es ist mir eine Ehre, dem Vorstand von NurExone beizutreten, sagte David Stolick. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen Finanzen und M&A einzubringen, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens, eine disziplinierte Umsetzung und die langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre zu unterstützen.

Herr Stolick besitzt einen Bachelor of Arts (B.A.) in Volkswirtschaftslehre und Rechnungswesen der Ben-Gurion-Universität und ist Certified Public Accountant (CPA).

Investor-Awareness-Mandat

Das Unternehmen hat mit Cashu Technologies Pty Ltd. (Cashu), einer vom Unternehmen unabhängigen Partei, eine Vereinbarung über Dienstleistungen zur Steigerung der Bekanntheit bei Privatanlegern geschlossen. Die Laufzeit endet spätestens am 31. Dezember 2026 und kann von jeder Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Cashu erhält für ein monatliches Investor-Awareness-Programm eine Vergütung von 2.500 US$ pro Monat sowie - sofern das Unternehmen dies wählt - eine zusätzliche einmalige Vergütung zwischen 20.000 US$ und 40.000 US$ für eine optionale einmalige Awareness-Kampagne. Die an Cashu zu zahlende Vergütung erfolgt ausschließlich in bar und umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens. Nach Kenntnis des Unternehmens hält Cashu weder direkt noch indirekt Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens und verfügt über keinerlei Rechte oder Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Die Vereinbarung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), dem OTCQB-Markt und der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führender Produktkandidat ExoPTEN hat in präklinischen Studien überzeugende Daten geliefert, die das klinische Potenzial zur Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenschädigungen belegen. Regulatorische Meilensteine, darunter die Erlangung des Orphan-Drug-Status, unterstützen den Fahrplan des Unternehmens hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Auf kommerzieller Ebene wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für weitere Indikationen interessiert sind. Mit Exo-Top hat NurExone eine US-Tochtergesellschaft gegründet, die als Grundlage für die Aktivitäten und Wachstumsstrategie des Unternehmens in Nordamerika dient.

Weitere Informationen sowie ein kurzes Interview finden Sie unter Who is NurExone?, auf www.nurexone.com oder über die Social-Media-Kanäle von NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Russo Partners LLC

Investor and Media Relations - Vereinigte Staaten

215 Park Ave S, Suite 1905

New York, NY 10003

Telefon: +1-212-845-4200

E-Mail: nurexone@russopartnersllc.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie wird, erwartet, beabsichtigt, geht davon aus, plant, glaubt, schätzt, kann, könnte, würde und ähnlichen Ausdrücken oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften, vorantreiben oder werden ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden. Sämtliche Aussagen mit Ausnahme historischer Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über: den erwarteten Beitrag von Herrn Stolick zum Vorstand sowie zum Geschäft, zur Strategie und zum Wachstum des Unternehmens; die Erwartung des Unternehmens, dass die Vereinbarung mit Cashu zur Steigerung der Bekanntheit bei Investoren im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange durchgeführt wird, sowie die Erwartung, dass die TSX Venture Exchange dieser Vereinbarung zustimmen wird; den erwarteten Umfang, die Art, die Laufzeit, die Kosten und den zeitlichen Ablauf der von Cashu zu erbringenden Dienstleistungen, einschließlich der Möglichkeit des Unternehmens, die optionale einmalige Awareness-Kampagne zu wählen oder darauf zu verzichten; die erwarteten Auswirkungen der Vereinbarung auf die Bekanntheit des Unternehmens bei Privatanlegern; sowie die Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne des Unternehmens in Bezug auf ExoPTEN und seine exosomenbasierte Technologieplattform im Allgemeinen.

Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, gehören unter anderem: dass Herr Stolick weiterhin als Vorstandsmitglied tätig sein und die vom Unternehmen erwarteten Beiträge leisten wird; dass sowohl das Unternehmen als auch Cashu die geltenden Wertpapiergesetze, Vorschriften für die Vermarktung von Wertpapieren sowie die Richtlinien der TSX Venture Exchange im Zusammenhang mit der Vereinbarung einhalten werden; dass die TSX Venture Exchange keine Einwände gegen die Vereinbarung erhebt; dass die von Cashu erstellten Inhalte ausgewogen, sachlich belegbar und nicht irreführend sein werden; dass Cashu und seine Mitarbeiter keine Wertpapiere des Unternehmens erwerben und derzeit auch keine solchen halten; dass das Unternehmen weiterhin Zugang zu Kapital, Personal und Dienstleistungen Dritter zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen haben wird; sowie dass die Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne des Unternehmens in Bezug auf ExoPTEN wie derzeit erwartet umgesetzt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die zu erheblichen Abweichungen führen können, zählen unter anderem: das Risiko, dass die TSX Venture Exchange Einwände gegen die Vereinbarung erhebt oder ihr nicht zustimmt; das Risiko, dass die im Rahmen der Vereinbarung erstellten Inhalte nicht den geltenden Wertpapiergesetzen oder den Richtlinien der TSX Venture Exchange entsprechen; das Risiko von Reputations-, Regulierungs- oder Durchsetzungsfolgen im Zusammenhang mit Investor-Awareness-Aktivitäten im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium der Produktentwicklungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich präklinischer und klinischer Ergebnisse für ExoPTEN; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, behördliche Genehmigungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital aufzunehmen; Risiken im Zusammenhang mit Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands, des Managements oder des sonstigen Schlüsselpersonals des Unternehmens; sowie die weiteren Risikofaktoren, die unter der Überschrift Risk Factors im jüngsten Annual Information Form sowie im Management's Discussion and Analysis des Unternehmens beschrieben sind. Kopien dieser Dokumente sind im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung vorlagen. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Leser werden daher darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/28/3334841/0/en/corporate-updates-nurexone-appoints-mr-david-stolick-to-the-board-of-directors.html

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