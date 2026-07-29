IRW-News: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) und Bodhi Health weiten den Vertrieb und Verkauf von CurcuWIN® QuickStrip Curcumin in ganz Kanada aus

IRW-PRESS: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) und Bodhi Health weiten den Vertrieb und Verkauf von CurcuWIN® QuickStrip Curcumin in ganz Kanada aus

BURLINGTON, Ontario / 28. Juli 2026 / IRW-Press / Rapid Dose Therapeutics Corp. (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) (Rapid Dose oder RDT), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, und das in Ontario ansässige Unternehmen Bodhi Health Inc. (Bodhi Health) gaben heute eine Ausweitung ihrer koordinierten Vertriebs-, Verkaufs- und Marktentwicklungsmaßnahmen für Bodhi Health Sublingual Curcumin bekannt, das unter Verwendung der firmeneigenen QuickStrip-Technologie für orale Dünnfilme von Rapid Dose und der patentierten CurcuWIN®-Curcumin-Formulierung hergestellt wird und von dem bisher über 300.000 Einheiten verkauft wurden.

Rapid Dose produziert das orale Dünnfilmprodukt, während Bodhi Health als kanadischer Vertriebspartner und nordamerikanischer Lieferant des fertigen CurcuWIN® QuickStrip-Produkts fungiert. Das Produkt vereint zwei differenzierte Technologien: die patentierte CurcuWIN®-Curcumin-Formulierung und die firmeneigene QuickStrip-Plattform für orale Dünnfilme von Rapid Dose. Im Rahmen der geschäftlichen Vereinbarung der Unternehmen ist die CurcuWIN®-Formulierung ausschließlich über Rapid Dose in Form eines oralen Dünnfilms erhältlich.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kapseln und Tabletten, die geschluckt werden müssen, löst sich das QuickStrip-Format bequem im Mund auf und gelangt direkt in den Blutkreislauf. Die Unternehmen sind überzeugt, dass diese Kombination eine überzeugende und stark differenzierte Option für Verbraucher darstellt, die nach einer natürlichen Unterstützung für die Gelenkgesundheit, bei entzündungsbedingten Beschwerden und für einen aktiven Lebensstil suchen.

Curcumin ist seit Jahren für seine potenziellen gesundheitlichen Vorteile bekannt, doch die Verabreichung in einer diskreten, praktischen und wirksamen Form stellte bislang eine große Herausforderung dar, sagte Mark Upsdell, Chief Executive Officer von Rapid Dose Therapeutics Corp. Veröffentlichte Studien am Menschen zur Bewertung der CurcuWIN®-Formulierung haben eine verbesserte Curcuminoid-Resorption im Vergleich zu herkömmlichem, nicht formuliertem Curcumin nachgewiesen. Durch die Kombination dieser wissenschaftlich untersuchten Formulierung mit unserer firmeneigenen QuickStrip-Plattform für orale Dünnfilme sind wir überzeugt, ein stark differenziertes Produkt geschaffen zu haben, das unsere langfristige kommerzielle Wachstumsstrategie unterstützt.

Bodhi Health und Rapid Dose weiten ihre kommerziellen Aktivitäten aus, um der - wie die Unternehmen es beschreiben - steigenden Nachfrage seitens Einzelhändlern, Gesundheitsfachkräften und Verbrauchern gerecht zu werden. Das Produkt ist derzeit über ein wachsendes kanadisches Vertriebsnetz erhältlich, zu dem Calgary Co-op, Natures Emporium, Good Health Mart und zahlreiche unabhängige Naturheilmittelhändler gehören.

Ein wesentlicher Teil des Wachstums des Produkts wird zudem durch Praxen von Gesundheitsfachkräften in ganz Kanada generiert, darunter Chiropraktiker, Sporttherapeuten, Rehabilitationsfachkräfte und andere Fachleute, die mit aktiven Menschen und Verbrauchern arbeiten, die unter Gelenk- oder Muskelbeschwerden leiden. Bodhi Health baut gleichzeitig ein schnell wachsendes Direktkundengeschäft auf, das es Kanadiern ermöglicht, das Produkt direkt zu erwerben und gleichzeitig mehr über seine Zusammensetzung, die Darreichungsform als oraler Dünnfilm sowie die empfohlene Anwendung zu erfahren.

Die Zusammenarbeit zwischen Rapid Dose und Bodhi Health zeigt, was erreicht werden kann, wenn innovative Fertigungstechnologie mit einer fokussierten und sachkundigen Vertriebsorganisation kombiniert wird, fuhr Upsdell fort. Bodhi Health versteht den Naturheilmittelmarkt, verfügt über starke Beziehungen zu Einzelhändlern und Fachleuten und hat die besonderen Eigenschaften dieses Produkts hervorragend vermittelt. Wir sind äußerst zufrieden mit dieser Zusammenarbeit und freuen uns darauf, Bodhi bei der Ausweitung des Vertriebs in ganz Kanada und Nordamerika zu unterstützen.

Bodhi Health wird außerdem an der CHFA NOW Toronto teilnehmen, die vom 25. bis 27. September 2026 im Exhibition Place stattfindet. Die Veranstaltung bringt Akteure aus der gesamten kanadischen Natur-, Bio- und Wellnessbranche zusammen und bietet Bodhi Health die Gelegenheit, Einzelhändler, Distributoren, Fachleute und andere potenzielle Geschäftspartner zu treffen. Die Unternehmen beabsichtigen, die Veranstaltung zu nutzen, um bestehende Beziehungen zu festigen, das Produkt CurcuWIN® QuickStrip neuen Kunden vorzustellen und Gespräche über weitere Vertriebsmöglichkeiten in Kanada und Nordamerika voranzutreiben.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Zu den veröffentlichten wissenschaftlichen Studien, die die Produktformulierung stützen, gehört eine im Nutrition Journal veröffentlichte randomisierte, doppelblinde Crossover-Studie am Menschen, die ergab, dass die CurcuWIN®-Formulierung eine etwa 45,9-mal höhere Gesamtabsorption von Curcuminoiden bewirkte als nicht formuliertes Curcumin. Weitere randomisierte Studien zu CurcuWIN® haben vielversprechende Ergebnisse bei ausgewählten Messgrößen der Erholung nach körperlicher Belastung und Muskelkater gezeigt, während systematische Übersichtsarbeiten zu Curcumin und Kurkuma-Extrakten potenzielle Vorteile hinsichtlich entzündlicher Biomarker, Gelenkbeschwerden und körperlicher Funktionsfähigkeit identifiziert haben. Diese Studien untersuchten CurcuWIN® oder andere Curcumin-Formulierungen und waren keine klinischen Studien zum fertigen CurcuWIN® QuickStrip-Produkt, geben jedoch die Wirkungen des Wirkstoffs korrekt wieder.

Wissenschaftliche Referenzen

- Jäger R, Lowery RP, Calvanese AV, et al. Vergleichende Resorption von Curcumin-Formulierungen. Nutrition Journal. 2014;13:11.

- Jäger R, Purpura M, Kerksick CM. Eine achtwöchige hochdosierte Curcumin-Supplementierung kann Leistungsabfälle nach muskelschädigendem Training abschwächen. Nutrients. 2019;11(7):1692.

- Paultre K, Cade W, Hernandez D, et al. Therapeutische Wirkungen von Kurkuma- oder Curcumin-Extrakt auf Schmerzen und Funktion bei Personen mit Kniearthrose: Eine systematische Übersichtsarbeit. BMJ Open Sport & Exercise Medicine. 2021;7:e000935.

- White CM, Pasupuleti V, Roman YM, Li Y, Hernandez AV. Auswirkungen der oralen Einnahme von Kurkuma/Curcumin auf Entzündungsmarker bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen: Eine systematische Übersichtsarbeit und Metaanalyse randomisierter kontrollierter Studien. Pharmacological Research. 2019;146:104280.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das durch Innovation die Arzneimittelverabreichung revolutioniert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist eine dünne, im Mund lösliche Folie, die mit einer breiten Palette von Wirkstoffen - darunter Nutrazeutika, Arzneimittel und Impfstoffe - angereichert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen und so für ein rasches Einsetzen der Wirkung sorgen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

Über Bodhi Health Inc.

Bodhi Health Inc. ist ein in Ontario ansässiges Unternehmen im Bereich Naturheilkunde, das sich darauf konzentriert, innovative und wissenschaftlich fundierte Gesundheitsprodukte an Einzelhändler, Heilpraktiker und Verbraucher zu bringen. Bodhi Health ist der exklusive nordamerikanische Lieferant des CurcuWIN® QuickStrip-Curcumin-Produkts und verwaltet dessen Vertrieb in Kanada, die Entwicklung des Einzelhandelsgeschäfts, die Kontaktaufnahme mit Heilpraktikern sowie den Direktverkauf an Verbraucher. Das Produkt ist derzeit über führende Naturheilmittel-Einzelhändler, Lebensmittelgeschäfte, Praxen sowie über die Direktvertriebsplattform von Bodhi Health erhältlich.

Ansprechpartner für Medien und Investoren

Rapid Dose Therapeutics Corp

Mark Upsdell, Vorstandsvorsitzender

investorrelations@rapid-dose.com

+1 416-477-1052

Bodhi Health Inc.

Denis Donnelly, President

dbed@bodhihealth.com

+1 416-460-1101

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