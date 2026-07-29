IRW-News: St. George Mining Limited : Bisher spektakulärste Bohrergebnisse in Araxá bestätigen weitere hochgradige Seltene Erden und Niob von der Oberfläche aus

IRW-PRESS: St. George Mining Limited : Bisher spektakulärste Bohrergebnisse in Araxá bestätigen weitere hochgradige Seltene Erden und Niob von der Oberfläche aus

- Die neuesten Analyseergebnisse für 37 Diamantbohrlöcher bestätigen eine weitere umfangreiche, mächtige hochgradige Mineralisierung von der Oberfläche aus - einschließlich eines neuen Rekords von 207 m zusammenhängender Mineralisierung von der Oberfläche aus - mit Einzelgehalten von bis zu 30 % TREO und Niob von bis zu 6 % NbO.

- Die Analyseergebnisse werden in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Araxá einfließen, deren Fertigstellung für dieses Quartal vorgesehen ist.

- Die sehr hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung unterstützt das Potenzial für einen einfachen Tagebaubetrieb, der derzeit im Rahmen wirtschaftlicher Studien bewertet wird.

- Die neuen Ergebnisse untermauern die Stellung des Araxá-Projekts als größte und hochgradigste in Karbonatit beherbergte Seltenerdressource Südamerikas - sowie das Potenzial für weitere Aufwertungen der Ressource.

29. Juli 2026 / IRW-Press / St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich, weitere hervorragende Analyseergebnisse aus den laufenden Diamantbohrungen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Araxá-Seltene-Erden- und Niob-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, bekannt zu geben.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

Die jüngsten Bohrergebnisse sind wohl die bislang besten Ergebnisse unserer Bohrkampagne - einschließlich eines neuen Rekords mit einem 207 m mächtigen Bohrabschnitt von der Oberfläche aus.

Die zahlreichen mächtigen Bohrabschnitte von der Oberfläche aus - viele davon mit einer Mächtigkeit von mehr als 150 m - verdeutlichen das große Volumen der hochgradigen Mineralisierung in Araxá. Was wahrscheinlich noch spannender ist, ist die sehr hochgradige oberflächennahe Mineralisierung. Dieses Material wird in den ersten Jahren eines potenziellen Tagebaubetriebs abgebaut werden.

Bohrabschnitte wie 20,0 m @ 12,65 % TREO von der Oberfläche aus und 43,0 m @ 1,35 % NbO von der Oberfläche aus zeigen das hochgradige Material, das von der Oberfläche aus leicht zugänglich sein wird. Dies bietet einen erheblichen Entwicklungsvorteil aufgrund des geringeren Vorabtrags. Im Gegensatz zu anderen Projekten müssen wir keine 50 m oder mehr Abraum entfernen, und wir müssen uns auch nicht mit komplexen und kostspieligen Untertagebetrieben auseinandersetzen.

Wir können direkt von der Oberfläche aus auf hochgradiges Material zugreifen, was für den sehr bedeutenden kommerziellen Vorteil spricht, den wir haben - sowohl hinsichtlich der Kosten als auch der Geschwindigkeit der Projektentwicklung.

Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen erneut den Fokus auf die beiden Rohstoffe in Araxá - Seltene Erden und Niob, zwei der gefragtesten kritischen Metalle. Weder China noch die USA verfügen über eine heimische Niobversorgung und sind auf importiertes Niob-Rohmaterial angewiesen. Dies verleiht unserer Niob-Ressource von Weltklasse - mit dem Potenzial für einen beschleunigten Weg zur Produktion - in dieser Zeit erhöhter geopolitischer Spannungen zusätzliche Bedeutung.

Wir werden die jüngsten Bohrergebnisse in die bevorstehende Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung einfließen lassen, die anschließend in die Arbeitsprogramme für unsere Entwicklungsstudien eingehen wird. Die Aktionäre können in den kommenden Wochen mit Neuigkeiten zur Aufwertung der Ressource und im weiteren Verlauf des Jahres mit wirtschaftlichen Studien rechnen.

Spektakuläre Ergebnisse aus der jüngsten Analysecharge

Die durch die oben genannten Bohrlöcher durchschnittene Mineralisierung befindet sich vollständig innerhalb des Verwitterungsprofils in Araxá. Diese Ergebnisse bestätigen die erhebliche vertikale Ausdehnung des verwitterten mineralisierten Profils sowie das Potenzial für die Entwicklung eines groß angelegten Tagebaus.

Insgesamt wurden sechs der 37 in dieser Mitteilung gemeldeten Diamantbohrlöcher außerhalb der aktuellen Mineralressourcenschätzung (MRE) niedergebracht und erweitern den bekannten mineralisierten Fußabdruck um bis zu 140 m nach Norden. Darüber hinaus durchschnitten 13 Bohrlöcher hochgradige Mineralisierung in größerer Tiefe als die derzeit modellierte Tiefe der MRE und erweitern damit die bekannte Mineralisierung in die Tiefe.

Die Ressourcendefinitionsbohrungen - bei denen viele Bohrlöcher in einem Abstand von 40 m niedergebracht wurden - unterstützen sowohl eine Höherstufung der MRE in Kategorien mit höherer Vertrauenswürdigkeit als auch die Minenplanung für einen potenziellen Bergbaubetrieb.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85291/2026_07_29_Stgeorge.001.png

Abbildung 1 - der einige der jüngsten Diamantbohrlöcher sowie weitere bedeutende Bohrungen zeigt, die im Rahmen der aktuellen Bohrkampagne abgeschlossen wurden, dargestellt vor dem Hintergrund des aktuellen 3D-Modells der MRE. Die jüngsten Bohrlöcher sind mit roten Beschriftungen gekennzeichnet.

Bei dieser Pressemeldung handelt es sich um einen Auszug eines - im englischen Original - 49-seitigen Reports. Sie können den gesamten englischen Report hier aufrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03115226-6A1335939&v=undefined

Zur Veröffentlichung durch den Vorstand von St George Mining Limited freigegeben.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Medien- und Investorenbeziehungen

Purple

+61 411 251 540

pklinger@purple.au

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, der Direktoren und der Unternehmensleitung liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar.

Beispiele für in dieser Mitteilung verwendete zukunftsgerichtete Aussagen umfassen die Verwendung von Begriffen wie kann, könnte, glaubt, schätzt, strebt an, erwartet oder beabsichtigt sowie ähnlicher Formulierungen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen beruhen auf einer Bewertung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Maßnahmen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als wahrscheinlich angesehen werden.

Die tatsächlichen Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können erheblich von den in dieser Mitteilung ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung gelten. Vorbehaltlich etwaiger fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX Listing Rules übernimmt St George keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen über St George Mining Limited zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Die Mitteilung liegt in zusammengefasster Form vor und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Empfänger sollten sie nicht als Anlageberatung heranziehen, da sie ihre Anlageziele, ihre finanzielle Situation oder ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Diese Faktoren sollten bei der Entscheidung über eine Anlage gegebenenfalls unter Einholung professioneller Beratung berücksichtigt werden.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen in irgendeiner Rechtsordnung ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung darf nur im Einklang mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Die Empfänger sollten sich über die in ihrer Rechtsordnung geltenden Beschränkungen informieren, da eine Nichtbeachtung zu einem Verstoß gegen die dort geltenden Wertpapiergesetze führen kann.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde ohne Berücksichtigung der Anlageziele, der finanziellen Verhältnisse oder der besonderen Bedürfnisse des Empfängers erstellt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen bestimmter Anlagen für bestimmte Personen zu verstehen.

Empfänger sollten professionellen Rat einholen, wenn sie entscheiden, ob eine Anlage angemessen ist. Alle Wertpapiertransaktionen sind mit Risiken verbunden, darunter unter anderem das Risiko nachteiliger oder unvorhergesehener Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited keinerlei Haftung für Verluste, die in irgendeiner Weise (einschließlich durch Fahrlässigkeit) dadurch entstehen, dass Personen aufgrund dieses Materials handeln oder von einem Handeln absehen. Dies gilt für St George Mining Limited (einschließlich aller verbundenen Unternehmen), deren Organmitglieder, Mitarbeiter, Beauftragte und Berater.

- Ende -

Für diese Übersetzung (Auszug aus einem 49-seitigen Report) wird keine Haftung übernommen. Sie können den gesamten englischen Originalreport hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03115226-6A1335939&v=undefined

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000SGQ8

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.