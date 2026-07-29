Konsumflaute durch Iran-Krieg macht Procter & Gamble vorsichtiger

Reuters · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten
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Düsseldorf, 29. ⁠Jul (Reuters) - Procter & Gamble (P&G) blickt wegen der anhaltenden Konsumflaute vorsichtiger auf das neue Geschäftsjahr. Der US-Konsumgüterkonzern prognostizierte am Mittwoch für das im Juli beginnende Geschäftsjahr 2026/27 ‌ein Umsatzwachstum von einem bis drei Prozent, nach 3,3 Prozent im Jahr davor. Analysten hatten im ⁠Schnitt ⁠mit einem Plus von 2,7 Prozent gerechnet. Höhere Lebensmittel- und Benzinpreise sowie die anhaltende Inflation belasten das Budget von Verbrauchern mit geringerem Einkommen, die vermehrt zu günstigeren Alternativen greifen. Zudem leidet ‌der Hersteller von Marken wie Tide ‌oder Gillette unter gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten infolge des US-Kriegs mit Iran. Die P&G-Aktie verlor im vorbörslichen ⁠US-Handel rund drei Prozent.

Im abgelaufenen vierten Geschäftsquartal stieg ‌der Umsatz um 1,5 Prozent ⁠auf 21,20 Milliarden Dollar, verfehlte jedoch die Markterwartungen von 21,38 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,43 Dollar knapp ‌über den Analystenprognosen ⁠von 1,41 Dollar, wie aus ⁠Daten der LSEG hervorgeht. Während das Kosmetikgeschäft mit einem Absatzplus von drei Prozent zulegte, stagnierte das Absatzvolumen insgesamt. Der Konzern rechnet für das Geschäftsjahr 2027 mit einer Belastung von rund einer Milliarde Dollar durch höhere Rohstoff-, Energie- und Transportkosten.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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