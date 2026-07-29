Krones profitiert von anhaltend guter Auftragslage - Prognose bestätigt

dpa-AFX · Uhr
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NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones hat sich im zweiten Quartal erfolgreich gegen ein zunehmend schwieriges Wirtschaftsumfeld und anhaltenden Gegenwind von der Währungsseite gestemmt. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neutraubling mit und bestätigte deshalb seine Ziele für das Gesamtjahr.

Im zweiten Quartal habe der Auftragseingang mit 1,34 Milliarden Euro den Vorjahreswert um 3,5 Prozent übertroffen, hieß es weiter. Der Erlös kletterte zugleich in den drei Monaten bis Ende Juni um 1,5 Prozent auf knapp 1,34 Milliarden Euro. Damit traf Krones die Erwartungen am Markt, ergebnisseitig schnitt der Konzern einen Tick besser ab als gedacht: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 3,5 Prozent auf 143,9 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 10,8 Prozent.

Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn in Höhe von 70,5 Millionen Euro, nach 69,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum./tav/mis

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