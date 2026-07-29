Leitindex schließt nahezu unverändert

Im Spannungsfeld zwischen gut aufgenommenen Quartalszahlen von Unternehmen und neuen geopolitischen Sorgen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch richtungslos entwickelt. Der Dax schloss mit einem knappen Minus von 0,01 Prozent bei 25.461 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank letztlich um 0,47 Prozent auf 32.244 Zähler. Dagegen ging es für den SDax um 1,16 Prozent nach oben.

Neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA ließen die Preise für Öl und Gas wieder steigen und drückten deshalb etwas auf die Stimmung. Hinzu kamen am frühen Nachmittag wieder Drohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Iran.

Vorsicht herrschte außerdem vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend und den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen großer US-Technologieunternehmen, darunter Microsoft und Meta.

Bei der zweiten Zinsentscheidung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh rechnen die meisten Beobachter erneut nicht mit einer Änderung beim Leitzins, sodass dieser zum fünften Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben dürfte. Die Diskussion über eine mögliche Zinserhöhung hat zuletzt aber wieder zugenommen, denn der Iran-Krieg sorgt weiter für große Verunsicherung.

Rheinmetall gewinnt Anlegervertrauen zurück

Quartalszahlen von Rheinmetall überzeugten am Nachmittag die Anleger. Die Düsseldorfer steigerten Umsatz und operativen Gewinn dank des Rüstungsbooms deutlich. Der Aktienkurs zog an der Dax-Spitze um 6,13 Prozent an und löst sich damit weiter aus dem Abwärtstrend seit dem Jahreshoch im Januar.

Die Eckdaten lägen über seinen Prognosen sowie über den Markterwartungen und dies deutlich, schrieb Adrien Rabier vom US-Analysehaus Bernstein Research. Rheinmetall gewinne nun wieder Vertrauen zurück. Aus Anlegersicht interessant ist die charttechnische Lage der Aktien. Diese befanden sich seit einem Jahreshoch im Januar bei 1.966 Euro in einem stabilen Abwärtstrend.

Die bei etwa 1.050 Euro verlaufende obere Trendlinie konnten die Papiere am Vortag schon hinter sich lassen. Mit den Gewinnen am Mittwoch setzten sich die Aktien weiter von dieser Linie nach oben ab. Seit Jahresanfang steht jedoch immer noch ein Verlust von mehr als einem Viertel zu Buche.

Healthineers legen vor Quartalszahlen zu

Die Anteile des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers reagierten mit plus 4,7 Prozent auf besser als erwartet ausgefallene Zahlen des US-Konkurrenten GE Healthcare.

In einem von Healthineers veröffentlichten Konsens erwarten Analysten ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte im Mittel auf 888 Millionen Euro gesunken sein, nach 953 Millionen Euro im Vorjahr. Nettogewinn und bereinigtes Ergebnis je Aktie sollten ebenfalls rückläufig sein.

Für das Geschäftsjahr erwarten die Analysten ein vergleichbares Wachstum am unteren Ende der Siemens Healthineers ausgegeben Spanne. Ähnliches gilt für das bereinigte Ergebnis je Aktie.

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(mit Material von dpa-AFX)