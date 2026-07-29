Merz sieht nach Fraktionssitzung 'neuen Impuls'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nach großer Kritik in der Partei an seiner Kabinettsumbildung positiv über eine Sondersitzung der Unionsfraktion geäußert. "Ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass aus dieser Fraktionssitzung heraus ein neuer Impuls kommt, eine neue Dynamik kommt", sagte der CDU-Vorsitzende in Berlin. Mit Blick auf geplante Reformen und wichtige Landtagswahlen im Osten sagte Merz, der Herbst werde für die Union sehr herausfordernd.

Merz sagte, es habe eine "wirklich gute, faire und sehr respektvolle Aussprache" in der Bundestagsfraktion gegeben.

In den vergangenen Tagen hatte sich in der Union massiver Unmut über die Personalentscheidungen des Kanzlers nach dem Rücktritt von Fraktionschef Jens Spahn aufgebaut - vor allem über den Rauswurf von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Merz sagte, die Fraktion sei sehr einig, dass aus dem Anschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin ernsthafte Konsequenzen gezogen werden müssten für das Jugendstrafrecht, für den Strafvollzug, bis hin zu der Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Gefährdern./hoe/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas lieferngestern, 12:39 Uhr · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
Erneute Eskalation
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss27. Juli · dpa-AFX
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss
Medien angeblich Schuld
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung26. Juli · dpa-AFX
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung
DIW-Ökonomin
Ölversorgung in Europa gesichert25. Juli · dpa-AFX
Ölversorgung in Europa gesichert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen