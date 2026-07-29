Miersch setzt auf vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frei

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch will mit dem neu gewählten Unionsfraktionsvorsitzenden Thorsten Frei gut zusammenarbeiten und schnell einen gemeinsamen Arbeitsplan für die kommenden Wochen entwerfen. "Wir treffen uns zeitnah und besprechen die Themen, die wir in der Koalition im Herbst gemeinsam bearbeiten werden", sagte Miersch der Funke Mediengruppe. "Dazu zählt insbesondere das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und unsere sozialen Sicherungssysteme fit für die Zukunft zu machen", betonte der SPD-Politiker. "Ich bin mir sehr sicher, dass wir vertrauensvoll zusammenarbeiten werden."

Frei war zuvor von der Unionsfraktion zum Nachfolger des zurückgetretenen Fraktionschefs Jens Spahn gewählt worden./shy/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas lieferngestern, 12:39 Uhr · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
Erneute Eskalation
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss27. Juli · dpa-AFX
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss
Medien angeblich Schuld
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung26. Juli · dpa-AFX
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung
DIW-Ökonomin
Ölversorgung in Europa gesichert25. Juli · dpa-AFX
Ölversorgung in Europa gesichert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen