Nordex verdient mehr als erwartet - Prognose bestätigt

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat im abgelaufenen zweiten Quartal überraschend viel verdient. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mehr als verdoppelte sich auf 224 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Das war mehr als vom Unternehmen befragte Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz bewegte sich mit einem Zuwachs um gut 16 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro etwas über dem erwarteten Niveau. Wie bereits bekannt, verbesserte sich der Auftragseingang von Nordex um knapp ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Konzernchef José Luis Blanco bestätigte am Mittwoch die Jahresprognose und sieht sein im MDax der mittelgroßen Werte notiertes Unternehmen auch auf dem Weg zu dem mittelfristigen Margenziel von 10 bis 12 Prozent. Zum Ende des ersten Halbjahrs lag sie bei 9,4 Prozent./lew/mis