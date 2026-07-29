Prognose bestätigt

Online-Apotheke Redcare legt stärker zu als erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Logo der Online-Apotheke Redcare auf einem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/Postmodern Studio
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SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare hat im zweiten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis stärker gesteigert als erwartet. Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel auf 853 Millionen Euro geklettert, teilte das im Juni in den SDax abgestiegene Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 63 Prozent auf knapp 30 Millionen Euro zu. Damit übertraf das Unternehmen bei beiden Werten die Erwartungen der Experten. Zudem wurde die erst Mitte Juni erhöhte Prognose bestätigt./zb/mis

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