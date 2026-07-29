Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 wächst kräftig - Prognose bestätigt

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis kräftig zugelegt. Der Absatz kletterte um rund ein Fünftel auf 240.298 Fahrzeuge, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Berliner steigerten den Umsatz gar um fast ein Viertel auf 2,4 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten zog der Gewinn um 38,4 Prozent auf 58,6 Millionen Euro an und traf damit in etwa die Erwartungen von Experten. Für das Gesamtjahr bleibt Auto1-Chef Christian Bertermann bei seiner Prognose./men/mis

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