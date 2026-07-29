Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG 29.07.2026 / 15:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Holdings Ltd. Unternehmen: Electro Optic Systems Holdings Ltd. ISIN: AU000000EOS8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.07.2026 Kursziel: 16,00 AUD (zuvor: 18,00 AUD) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach ; Nicklas Frers Vorläufige H1-Zahlen übertreffen Erwartungen - Operatives Ergebnis positiv EOS hat zu Beginn der Woche vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht und unsere Erwartungen insbesondere auf der Umsatzseite übertroffen. Gleichzeitig hob das Management die Umsatzguidance exkl. MARSS auf 280-300 Mio. AUD an (zuvor: 240-270 Mio. AUD). Starke Umsatzentwicklung trotz anhaltender Lieferkettenengpässe: Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr vorläufig um 284% yoy auf rund 169 Mio. AUD und lag damit oberhalb unserer bisherigen Erwartungen. Nach unserer Einschätzung profitierte EOS dabei insbesondere von einer beschleunigten Auslieferung an Kunden im Mittleren Osten, die infolge des Iran-Konflikts Systeme früher als ursprünglich geplant abrufen wollten. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragsbestand zum Halbjahresende auf 846 Mio. AUD, wovon rund 225 Mio. AUD auf MARSS entfallen. Trotz der angehobenen Jahresguidance impliziert diese für das Stammgeschäft im zweiten Halbjahr lediglich einen Umsatz von rund 121 Mio. AUD (Midpoint) und bleibt damit vergleichsweise konservativ. Hintergrund sind nach wie vor bestehende Lieferkettenengpässe bei verschiedenen Schlüsselkomponenten, die die Produktions- und Auslieferungsgeschwindigkeit limitieren. Positiv werten wir zudem das Erreichen eines positiven operativen Ergebnisses im ersten Halbjahr. Nach unseren Schätzungen liegt die EBITDA-Breakeven-Schwelle auf Gesamtjahresbasis bei rund 250 Mio. AUD Umsatz, welche EOS sowohl in H1 als auch für das Gesamtjahr komfortabel übertrifft. Lieferketten bleiben kurzfristig der limitierende Faktor: Der außergewöhnlich hohe Auftragsbestand sorgt für eine sehr hohe Umsatzvisibilität über die kommenden Jahre. Gleichzeitig zeigt die vorsichtige Guidance für das zweite Halbjahr, dass die aktuelle Verfügbarkeit kritischer Komponenten weiterhin der wesentliche begrenzende Faktor für die kurzfristige Umsatzrealisierung bleibt. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unsere Umsatzschätzung für 2026 (inkl. MARSS) auf 316 Mio. AUD und erwarten nun ein EBITDA von 26,3 Mio. AUD (Marge: 8,3%). Für 2027 und 2028 berücksichtigen wir die limitierte Supply-Chain hingegen stärker als bisher und unterstellen einen graduelleren Produktionshochlauf. Zwar erwarten wir weiterhin eine deutliche Verbesserung gegenüber dem zweiten Halbjahr 2026, reduzieren jedoch unsere bisherigen Wachstumserwartungen leicht. Für 2027 prognostizieren wir einen Umsatz von knapp über 450 Mio. AUD bei einer zweistelligen operativen Marge. Weitere Fortschritte bei Laserprogrammen und strategischen Partnerschaften: Neben den Finanzkennzahlen konnte EOS auch operativ weitere wichtige Meilensteine erreichen. So bestätigte das niederländische Verteidigungsministerium im Mai den Critical Design Review des 100-kW-High-Energy-Laser-Programms. Parallel laufen Gespräche über mögliche Folgeaufträge. Darüber hinaus wurde im Juni eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Gen5 in den VAE angekündigt (siehe Comment vom 19.06.2026). Fazit: Die vorläufigen H1-Zahlen bestätigen eindrucksvoll die aktuell sehr starke operative Dynamik von EOS. Gleichzeitig zeigen die weiterhin bestehenden Lieferkettenengpässe, dass der Umsatzhochlauf kurzfristig stärker durch die Verfügbarkeit kritischer Komponenten als durch die Nachfrage begrenzt wird. Wir erhöhen unsere Schätzungen für 2026 leicht, berücksichtigen jedoch für die Folgejahre einen etwas langsameren Ramp-up. Vor diesem Hintergrund reduzieren wir unser Kursziel von 18,00 auf 16,00 AUD und bestätigen aufgrund des weiterhin sehr attraktiven langfristigen Wachstumspotenzials unverändert unser Kaufen-Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c43b0cb5887b497fc89f114449499c13

Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=187e9571-8b4d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2373660 29.07.2026 CET/CEST °