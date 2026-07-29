Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG

29.07.2026 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Holdings Ltd.

     Unternehmen:               Electro Optic Systems Holdings Ltd.
     ISIN:                      AU000000EOS8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.07.2026
     Kursziel:                  16,00 AUD (zuvor: 18,00 AUD)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach ; Nicklas Frers

Vorläufige H1-Zahlen übertreffen Erwartungen - Operatives Ergebnis positiv

EOS hat zu Beginn der Woche vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026
veröffentlicht und unsere Erwartungen insbesondere auf der Umsatzseite
übertroffen. Gleichzeitig hob das Management die Umsatzguidance exkl. MARSS
auf 280-300 Mio. AUD an (zuvor: 240-270 Mio. AUD).

Starke Umsatzentwicklung trotz anhaltender Lieferkettenengpässe: Der Umsatz
stieg im ersten Halbjahr vorläufig um 284% yoy auf rund 169 Mio. AUD und lag
damit oberhalb unserer bisherigen Erwartungen. Nach unserer Einschätzung
profitierte EOS dabei insbesondere von einer beschleunigten Auslieferung an
Kunden im Mittleren Osten, die infolge des Iran-Konflikts Systeme früher als
ursprünglich geplant abrufen wollten. Gleichzeitig erhöhte sich der
Auftragsbestand zum Halbjahresende auf 846 Mio. AUD, wovon rund 225 Mio. AUD
auf MARSS entfallen. Trotz der angehobenen Jahresguidance impliziert diese
für das Stammgeschäft im zweiten Halbjahr lediglich einen Umsatz von rund
121 Mio. AUD (Midpoint) und bleibt damit vergleichsweise konservativ.
Hintergrund sind nach wie vor bestehende Lieferkettenengpässe bei
verschiedenen Schlüsselkomponenten, die die Produktions- und
Auslieferungsgeschwindigkeit limitieren. Positiv werten wir zudem das
Erreichen eines positiven operativen Ergebnisses im ersten Halbjahr. Nach
unseren Schätzungen liegt die EBITDA-Breakeven-Schwelle auf
Gesamtjahresbasis bei rund 250 Mio. AUD Umsatz, welche EOS sowohl in H1 als
auch für das Gesamtjahr komfortabel übertrifft.

Lieferketten bleiben kurzfristig der limitierende Faktor: Der
außergewöhnlich hohe Auftragsbestand sorgt für eine sehr hohe
Umsatzvisibilität über die kommenden Jahre. Gleichzeitig zeigt die
vorsichtige Guidance für das zweite Halbjahr, dass die aktuelle
Verfügbarkeit kritischer Komponenten weiterhin der wesentliche begrenzende
Faktor für die kurzfristige Umsatzrealisierung bleibt. Vor diesem
Hintergrund erhöhen wir unsere Umsatzschätzung für 2026 (inkl. MARSS) auf
316 Mio. AUD und erwarten nun ein EBITDA von 26,3 Mio. AUD (Marge: 8,3%).
Für 2027 und 2028 berücksichtigen wir die limitierte Supply-Chain hingegen
stärker als bisher und unterstellen einen graduelleren Produktionshochlauf.
Zwar erwarten wir weiterhin eine deutliche Verbesserung gegenüber dem
zweiten Halbjahr 2026, reduzieren jedoch unsere bisherigen
Wachstumserwartungen leicht. Für 2027 prognostizieren wir einen Umsatz von
knapp über 450 Mio. AUD bei einer zweistelligen operativen Marge.

Weitere Fortschritte bei Laserprogrammen und strategischen Partnerschaften:
Neben den Finanzkennzahlen konnte EOS auch operativ weitere wichtige
Meilensteine erreichen. So bestätigte das niederländische
Verteidigungsministerium im Mai den Critical Design Review des
100-kW-High-Energy-Laser-Programms. Parallel laufen Gespräche über mögliche
Folgeaufträge. Darüber hinaus wurde im Juni eine Joint-Venture-Vereinbarung
mit Gen5 in den VAE angekündigt (siehe Comment vom 19.06.2026).

Fazit: Die vorläufigen H1-Zahlen bestätigen eindrucksvoll die aktuell sehr
starke operative Dynamik von EOS. Gleichzeitig zeigen die weiterhin
bestehenden Lieferkettenengpässe, dass der Umsatzhochlauf kurzfristig
stärker durch die Verfügbarkeit kritischer Komponenten als durch die
Nachfrage begrenzt wird. Wir erhöhen unsere Schätzungen für 2026 leicht,
berücksichtigen jedoch für die Folgejahre einen etwas langsameren Ramp-up.
Vor diesem Hintergrund reduzieren wir unser Kursziel von 18,00 auf 16,00 AUD
und bestätigen aufgrund des weiterhin sehr attraktiven langfristigen
Wachstumspotenzials unverändert unser Kaufen-Rating.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c43b0cb5887b497fc89f114449499c13

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=187e9571-8b4d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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