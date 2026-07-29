OTS: Bison Bank / Bison Bank wird erste portugiesische Bank mit ...

Bison Bank wird erste portugiesische Bank mit MiCA-Zulassung für Krypto-Asset-Dienstleistungen Lissabon (ots) - Bison Bank gehört zu rund 30 europäischen Banken mit MiCA-Zulassung und stärkt die Verbindung zwischen traditioneller Finanzwelt und digitaler Vermögenswirtschaft. Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Die Bison Bank ist die erste portugiesische Bank, die direkt als Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäß der europäischen MiCA-Verordnung ( Markets in Crypto-Assets ) tätig wird. Damit gehört sie zu den ersten europäischen Banken, die regulierte Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte unter dem neuen Rechtsrahmen anbieten. Die CASP-Aktivitäten werden im Zuge der Verschmelzung mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Bison Digital Assets (BDA) aufgenommen, die bereits von der Banco de Portugal genehmigt wurde. Die Entwicklung begann 2022, als BDA als erster bankeigener VASP in Portugal zugelassen wurde. "Wir waren bereits vor drei Jahren Pioniere, als wir erkannt haben, dass die Zukunft des Bankwesens auch die Integration digitaler Vermögenswerte umfasst. Mit MiCA gibt es nun einen klaren und belastbaren europäischen Rahmen, der es uns ermöglicht, digitale Assets fest im Bankgeschäft zu verankern", sagt António Henriques, CEO der Bison Bank. "Die CASP-Zulassung und die Integration von BDA setzen unsere Vision einer Bank der Zukunft um: eine einheitliche, regulierte Institution, die die Stabilität einer Bank mit der Dynamik der digitalen Vermögenswirtschaft verbindet." Die CASP-Zulassung und die Integration von BDA - die 2025 rund 275 Kunden betreute und ein Handelsvolumen von 165 Millionen Euro verzeichnete - ermöglichen es der Bison Bank, ihre Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte auszubauen. Die neue CASP-Struktur bietet institutionellen Kunden Zugang zu Verwahrungs-, Handels- und Beratungsdienstleistungen für Krypto-Assets, innerhalb eines banküblichen Compliance- und Risikomanagementrahmens. Darüber hinaus bildet die Struktur die Grundlage für weitere Produkte, darunter die kürzlich eingeführten E-Geld-Token EUB und USB ( Stablecoins ) sowie künftige Lösungen zur Tokenisierung realer Vermögenswerte ( Real World Assets - RWA ). Die Strategie stützt sich auf eine solide finanzielle Basis. Die Bison Bank schloss 2025 mit einem wiederkehrenden Nettogewinn von 5 Millionen Euro ab, doppelt so viel wie im Vorjahr, und erreichte eine CET1-Kapitalquote von 38,5 %, eine der höchsten im europäischen Bankensektor. Die Position der Bank im Bereich digitaler Vermögenswerte wurde zudem bei den Euromoney Global Private Banking Awards 2026 gewürdigt, mit der Auszeichnung "Portugal's Best for Digital Assets" . Bison Bank ist eine portugiesische Bank mit Schwerpunkt auf Private Banking, Verwahrstellen-Dienstleistungen, Corporate Advisory und digitalen Vermögenswerten, für private und institutionelle Kunden. Bison Digital Assets ist der erste von der Banco de Portugal zugelassene Anbieter virtueller Vermögenswerte im Besitz einer portugiesischen Bank, mit Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Hashtags: #BisonBank #MiCA #CASP #CryptoAssets #DigitalAssets #DigitalFinance #FinancialInnovation #EuropeanBanking #BankingInnovation #Fintech #Stablecoins #Tokenization #Blockchain #RegulatedCrypto #InstitutionalCrypto #Portugal #KryptoAssets #DigitaleVermoegenswerte #DigitaleFinanzdienstleistungen #Finanzinnovation #EuropaeischesBankwesen #KryptoRegulierung #KryptoDienstleistungen Pressekontakt: mailto:bisonbank@hillandknowlton.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183116/6323800 OTS: Bison Bank