Porsche hält an Ausblick trotz Gegenwinds fest

Frankfurt, ⁠29. Jul (Reuters) - Der Autobauer Porsche erwartet trotz des anhaltend schwachen China-Geschäfts keinen erneuten Gewinneinbruch in diesem Jahr. Das Unternehmen bekräftigte am Mittwoch die Jahresprognose eines ‌Umsatzes von 35 bis 36 Milliarden Euro (Vorjahr: 36,3 Milliarden Euro) und einer operativen Rendite von ⁠5,5 bis ⁠7,5 Prozent (1,1 Prozent). Einsparungen und stabile Preise sollen den Rückgang des vergangenen Jahres stoppen. "Unser konsequentes Kostenmanagement und unsere Value-over-Volume-Strategie zeigen erste positive Effekte, deshalb bestätigen wir trotz eines weiterhin herausfordernden ‌Marktumfelds unsere Jahresprognose", erklärte Finanzchef ‌Jochen Breckner.

Wie bereits von Volkswagen am Freitag mitgeteilt, stieg der Betriebsgewinn trotz weiteren Absatzrückgangs im ersten Halbjahr ⁠um 30 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Bei ‌leichtem Umsatzrückgang verbesserte sich ⁠die Rendite um gut zwei Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Der Nettogewinn stieg fast um 50 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro. Porsche ‌hatte am Montag den ⁠Abbau weiterer 5000 Stellen ⁠bis 2035 bekannt gegeben, die zu den im vergangenen Jahr gestrichenen 3900 Jobs hinzukommen. Der sozialverträgliche Stellenabbau werde im zweiten Halbjahr und im kommenden Jahr jeweils einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. "Wir sind aber überzeugt: Diese Ausgaben werden sich bald auszahlen", sagte Breckner.

(Bericht von Alexander Hübner ⁠und Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)