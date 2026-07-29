Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Auswirkungen des Anschlags beim CSD
dpa-AFX · Uhr
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Auswirkungen des Anschlags beim CSD in Berlin:
"Der Anschlag auf den Christopher Street Day hält bittere Lehren bereit. Nicht allein, dass Abdul B. einer Frau das Leben nahm und 29 weitere Menschen verletzte. Er hat dem islamistischen Terror ein neues Kapitel hinzugefügt - und damit den Anhängern einer liberalen Migrationspolitik Argumente genommen. Dies geht nicht zuletzt zulasten jener Menschen mit Migrationshintergrund, die hier friedlich leben. (...) Der Fall Abdul B. zeigt ebenso wie frühere Fälle, dass die Verhinderung von Terror nicht immer gelingt. Die Konsequenz liegt auf der Hand. Sie muss lauten: Integration verbessern - und Migration begrenzen."/DP/jha
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