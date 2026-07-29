Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Kabinettsumbau

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REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Kabinettsumbau:

"Merz hat mit der großen Kabinettsumbildung ohne Not neue Baustellen geschaffen, ohne die alten Baustellen abgeschlossen zu haben. Die notorische Quertreiberin Katherina Reiche bleibt im Amt, während der zumindest öffentlich geräuschlos agierende Schnieder gehen musste. Das ist vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland hochriskant. Die CDU muss funktionieren. Sie darf nicht den Eindruck eines Hühnerhaufens erwecken, sondern den einer Partei für Erwachsene. Sonst ist der Kanzler am Ende, und die AfD frohlockt."/DP/jha

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