Protein-Hype: Danone verdient mehr - Wachstum übertrifft Erwartungen

dpa-AFX · Uhr
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PARIS (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach proteinreichen Joghurts sowie angereicherten Getränken für ältere und kranke Menschen hat das Geschäft des Lebensmittelkonzerns Danone im zweiten Quartal angetrieben. Der vergleichbare Umsatz stieg um 4,2 Prozent, wie der Hersteller von unter anderem Activia-Joghurts am Mittwoch in Paris mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Damit wuchs das Unternehmen stärker als von Analysten erwartet.

Im ersten Halbjahr kletterten die Erlöse um etwas mehr als ein Prozent auf 13,9 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum bei 3,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente Danone mit knapp 1,2 Milliarden Euro 13 Prozent mehr. Die Prognose mit einem erwarteten vergleichbaren Wachstum von drei bis fünf Prozent für das laufende Jahr bestätigte der Konzern.

Konzernchef Antoine de Saint-Affrique hat Danone in den vergangenen Jahren umgekrempelt, indem er sich von weniger rentablen Geschäftsbereichen trennte und in wachstumsstärkere Bereiche expandierte - etwa bei proteinreichen Milchprodukten und Nahrung für Krebspatienten.

Der Aufstieg von Medikamenten zur Gewichtsreduktion hat zudem die Nachfrage nach proteinreichen und darmfreundlichen Produkten angekurbelt./nas/lew/zb

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