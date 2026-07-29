Regierung beschließt Umbau der Ökostrom-Förderung - Kritik aus Wirtschaft

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 29. Jul (Reuters) - Die Bundesregierung hat nach monatelangem Ringen eine grundlegende Reform der Ökostrom-Förderung beschlossen. Das Kabinett brachte am Mittwoch eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) auf den Weg. Diese sieht unter anderem das Aus für die garantierte Einspeisevergütung für neue kleine Dachsolaranlagen ab 2027 vor. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sprach von einem Paradigmenwechsel: "Wir beenden das ‌EEG als Rundum-Sorglos-Paket." Die Reformen stießen in der Wirtschaft auf ein teils sehr kritisches Echo. Der Branchenverband BEE warnte, die Ausbauziele für erneuerbare Energien seien damit faktisch nicht erreichbar.

Die Erneuerbaren müssen laut ⁠Reiche künftig mehr ⁠Verantwortung tragen und sich stärker am Markt orientieren. Die ursprünglichen Kürzungspläne der Ministerin wurden aber abgeschwächt. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) begrüßte den Kompromiss. Angesichts der massiven Ölpreissteigerungen durch den Iran-Krieg sei es wichtig, schneller unabhängig von Öl und Gas zu werden.

NEUE FÖRDERREGELN FÜR KLEINE DACHANLAGEN

Für Betreiber neuer kleiner Photovoltaik-Anlagen entfällt ab 2027 die für 20 Jahre garantierte feste Vergütung. Sie werden stattdessen zur Direktvermarktung verpflichtet, was durch ‌eine befristete Übergangszahlung abgefedert werden soll. Bei Netzanschlüssen sollen Betreiber Vorhaben ‌unter anderem nach Planungsreife priorisieren dürfen. Zudem entfällt für neue Wind- und Solarparks in Gebieten mit Stromnetzengpässen ein Teil des finanziellen Ausgleichs für abgeregelten Strom. Vor allem dieser sogenannte Redispatch-Vorbehalt war bei Branchenverbänden auf Ablehnung gestoßen, ⁠weil bei ungewissen Einnahmen die Finanzierung solcher Projekte infrage gestellt werde.

An dem Ziel, bis 2030 mindestens 80 ‌Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken, hält ⁠die Regierung fest. Dafür sollen unter anderem zusätzlich zwölf Gigawatt Windkraft ausgeschrieben und die Abhängigkeit von chinesischen Komponenten verringert werden.

Laut Kabinettsvorlage rechnet der Bund bis 2032 mit Ausgaben von etwa 12,8 Milliarden Euro für neu geförderte Anlagen. Die Kosten blieben damit gegenüber geltendem Recht nahezu ‌konstant, wie Reiche in dem Reuters vorliegenden Anschreiben einräumt. ⁠Dafür würden aber höhere Mengen für Windkraft ⁠und Biomasse ausgeschrieben. "Die Förderkosteneffizienz steigt", so Reiche.

SCHARFE KRITIK VON VERBÄNDEN FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN

Die Reformen stießen in der Wirtschaft auf ein teils sehr kritisches Echo. Branchenverbände warnten vor erheblichen Konstruktionsfehlern und einer Gefährdung der Energieziele. Der Bundesverband Solarwirtschaft sprach von "fatalen Signalen" und einer "massiven solaren Investitionsbremse". Die Pflicht zur Direktvermarktung für Kleinstanlagen sei technisch und wirtschaftlich nicht darstellbar. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) erklärte, die Folgen eines verschleppten Netzausbaus würden einseitig auf die Anlagenbetreiber abgewälzt.

Zurückhaltender äußerten sich der Energieverband BDEW und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), die die Vorhaben als "wichtigen Schritt" oder "gute Arbeitsgrundlage" bezeichneten, aber Nachbesserungen im Bundestag forderten. Die EEG-Novelle ⁠muss nun im Parlament beraten und von der EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt werden.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)