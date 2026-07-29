Regierung einigt sich beim Ökostrom - Schneider sieht neue Phase

Berlin, 29. ⁠Jul (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich auf ein umfassendes Gesetzespaket verständigt, das den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen soll. "Wer Versorgungssicherheit will, muss auf Tempo setzen", sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) am ‌Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Mit der Einigung zum EEG und zum Netzanschlusspaket schaffen wir den verlässlichen Rahmen für eine ⁠neue Phase ⁠beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze, um bis 2030 80 Prozent unseres Stroms mit Erneuerbaren zu decken." Das Bundeskabinett will demnach am Vormittag Entwürfe für ein Netzanschlusspaket sowie eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) auf den ‌Weg bringen. Die EEG-Novelle muss noch ‌von der EU-Kommission genehmigt werden, damit sie zum 1. Januar 2027 in Kraft treten kann und neue Ökostrom-Vorhaben Förderung bekommen ⁠können.

Für neue private kleine Solaranlagen entfällt der Einigung zufolge ab ‌2027 die für 20 Jahre ⁠garantierte Einspeisevergütung. Sie wird schrittweise durch eine Direktvermarktung ersetzt. Zudem sollen neue Wind- und Solaranlagen in Regionen mit überlasteten Netzen künftig einen Teil ihrer Entschädigung ‌verlieren, wenn sie wegen Engpässen ⁠keinen Strom einspeisen können. Zudem ⁠werden zusätzliche Ausschreibungsmengen von zwölf Gigawatt für Windenergie an Land verankert.

Schneider unterstrich die Bedeutung etwa mit Blick auf die massiven Ölpreissteigerungen durch den Iran-Krieg. "Gerade angesichts vieler globalen Krisen und Handelsbeschränkungen ist es wichtig, dass wir noch schneller unabhängig werden von Öl und Gas aus anderen Ländern", sagte der Minister.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert ⁠von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)