Renault schneidet besser ab als erwartet - Prognose bestätigt

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Renault hat im ersten Halbjahr von Sparmaßnahmen und einem guten Angebot an E-Autos profitiert. Der Umsatz legte etwas stärker als erwartet zu und auch beim operativen Ergebnis schnitt der französische Autobauer besser ab, als Analysten prognostiziert hatten. Beim Erlös verzeichnete der VW-Konkurrent einen Anstieg um fast ein Zehntel auf knapp 30,3 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn ging um fünf Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zurück. Hier hatten Experten allerdings einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Der Hersteller der Kleinwagen R5 und Clio bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr./zb/he