Rheinmetall überrascht mit Gewinnsprung - Aktie steigt

Berlin, 29. ⁠Jul (Reuters) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat den Markt am Mittwoch mit der Veröffentlichung vorläufiger Quartalszahlen und kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn überrascht. Die Erlöse legten in den Monaten April bis Juni um 69 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro ‌zu. Der Betriebsgewinn verbesserte sich um fast ein Fünftel auf 562 Millionen Euro. Das sei deutlich besser als von Analysten erwartet, teilte Rheinmetall mit. Die ⁠Aktien des ⁠Düsseldorfer Konzerns sprangen um mehr als fünf Prozent nach oben und lösten damit die Titel der Deutschen Bank als größte Gewinner im Dax ab.

Alle Segmente hätten zu dem Anstieg beigetragen, hieß es. Der Auftragsbestand kletterte über die Schwelle von 80 Milliarden Euro, unter anderem dank eines Munitionsauftrags der Bundeswehr ‌und eines Auftragspakets aus Rumänien. Das Nato-Land hat ‌Gefechtsfahrzeuge, Flugabwehrsysteme, Munition und Munitionskomponenten sowie vier Marineschiffe bei Rheinmetall bestellt. Der Auftrag belief sich auf einen Gesamtwert von 5,7 Milliarden Euro. Weil sich Anzahlungen verschoben hätten, sei ⁠allerdings mit einem operativen Barmittelabfluss im zweiten Quartal zu rechnen, teilte Rheinmetall nun ‌weiter mit. Der Konzern will am ⁠6. August genaue Zahlen für das zweite Quartal vorlegen - und möglicherweise eine Aktualisierung des Ausblicks.

Rheinmetall hatte jüngst einen Rückschlag erlitten, weil der Bund das Fregatten-Projekt F-126 strich. Der Konzern prüft, ob die Absage Auswirkungen ‌auf die Gesamtjahresprognose haben könnte. Als ⁠Hauptgründe für den Stopp des Projekts ⁠hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius eine Kostenexplosion auf fast 18 Milliarden Euro statt der ursprünglich geplanten zehn Milliarden Euro sowie massive Verzögerungen angeführt. Die Bundesregierung plant nun stattdessen den Kauf von Fregatten des Typs MEKO A-200 von der Thyssenkrupp-Tochter TKMS.

Rheinmetall hat einiges in seine zu Jahresbeginn gegründete Marinesparte investiert und will das Geschäft rasch ausbauen. Zuletzt hatte Rheinmetall die Marinesparte der Lürssen-Werft (NVL) für einen vorläufigen Kaufpreis von rund 1,5 Milliarden Euro übernommen.

(Bericht von ⁠Christina Amann und Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)