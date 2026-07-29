ROUNDUP: Ägypten meldet Brand auf LNG-Terminalschiff

KAIRO (dpa-AFX) - Im Hafen von Damietta im Norden Ägyptens ist auf zwei Schiffen ein Brand ausgebrochen. Betroffen waren ein Regasifizierungsschiff - eine schwimmende LNG-Terminalanlage - und ein Speicherschiff, teilte das ägyptische Erdölministerium mit. Die Situation sei schnell unter Kontrolle gebracht worden.

Einsatzkräfte und Feuerwehrteams hätten den Brand nach den geltenden Notfallplänen bekämpft. Verletzte oder Tote habe es nicht gegeben. Eine Ursache für den Brand wurde nicht genannt. Die zuständigen Behörden arbeiteten daran, die Folgen des Brandes zu bewerten.

Dem Datenanbieter Kpler zufolge führte eine Explosion an einem LNG-Terminal zu Schäden an zwei Schiffen. Zudem sei dadurch der Betrieb an dem für LNG-Importe zentralen Ort gestört worden, hieß es auf der Plattform X.

Auch der Hafen- und Schifffahrtsdienstleister Inchcape Shipping Services meldete eine Explosion an einem LNG-Terminal. Der Vorfall habe sich während des Entladens einer Ladung ereignet. Die betroffenen Schiffe seien sicher aus dem Hafenbereich verlegt worden, hieß es. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden auch hier nicht genannt./arj/DP/he