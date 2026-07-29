Kursplus

Eni plant dank starkem zweiten Quartal mehr Aktienrückkäufe

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energiekonzern Eni will noch mehr Geld in Aktienrückkaufe stecken. Statt 2,8 sollen 2026 nun Papiere im Wert von 3,4 Milliarden Euro erworben werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Rom mit. Dies geschieht vor dem Hintergrund des ebenfalls nach oben gesetzten Ziels für die freien Barmittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft, dank gestiegener Ölpreise und entsprechend besseren Raffineriemargen für Eni. Bei den Anlegern kam das gut an.

Die Eni-Aktie legte am Mittwochvormittag rund 5 Prozent zu. Nach Ansicht von JPMorgan-Analyst Matthew Lofting stützen die Quartalsergebnisse den "starken Ausblick". Er verwies zudem darauf, dass Anlegern womöglich eine Sonderdividende winkt. Diese will Eni ausschütten, sofern die Raffineriemargen stark bleiben. Den Berechnungen von Lofting zufolge könnte die Summe der Sonderausschüttung rund 400 Millionen Euro betragen, womit die Dividendenrendite insgesamt bei 5,3 Prozent läge.

Die höheren Aktienrückkäufe seien die Konsequenz "exzellenter Resultate", hieß es von Eni-Chef Claudio Descalzi. Er hatte das internationale Öl- und Gasportfolio von Eni kräftig ausgebaut und in Verbindung mit höheren Rohstoffpreisen spülen genau diese Geschäfte dem Konzern momentan viel Geld in die Kasse.

So lief es im zweiten Quartal für die Italiener besser als erwartet. Der in der Energiebranche maßgeblich relevante bereinigte Gewinn wurde auf gut 2,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt und fiel damit stärker aus als von Analysten erwartet. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Produktionsprognose für das laufende Jahr./lew/mne/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eni
ENI ADR

Das könnte dich auch interessieren

Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas lieferngestern, 12:39 Uhr · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
Quartalsbericht veröffentlicht
Totalenergies verdient dank gestiegener Ölpreise deutlich mehr23. Juli · dpa-AFX
Totalenergies verdient dank gestiegener Ölpreise deutlich mehr
Vorbörse 28.07.2026
Dax dank Ölpreis vor Gewinnen – China belastet Nasdaqgestern, 05:55 Uhr · onvista
Dax dank Ölpreis vor Gewinnen – China belastet Nasdaq
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen