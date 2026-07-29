ROUNDUP: Industrierecycler Befesa verdient mehr als erwartet - Aktie steigt

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrierecycler Befesa hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. "Unsere Aktivitäten in den USA waren ein starker Wachstumstreiber und das Geschäft mit sekundärem Aluminium gewinnt wieder an Dynamik", sagte Konzernchef Asier Zarraonandia laut Mitteilung am Mittwoch. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Manager. An der Börse kam das gut an.

Für die im Nebenwerteindex SDax gelistete Aktie ging es zuletzt um 1,6 Prozent auf 35 Euro nach oben. Im Tageshoch hatte sie jedoch schon bei 35,45 Euro notiert. Seit Jahresbeginn haben die Papiere knapp 19 Prozent an Wert gewonnen. Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate liegt das Plus bei einem Drittel.

Für Analyst Fabian Piasta vom Investmenthaus Jefferies hat Befesa starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe fünf Prozent über den Markterwartungen gelegen. Treiber seien vor allem der erfolgreiche Volumenhochlauf in den USA gewesen, eine bessere Kapazitätsauslastung sowie ein günstiges Metallpreisumfeld.

Der Umsatz erhöhte sich im zweiten Quartal um 3,8 Prozent auf rund 304 Millionen Euro, teilte das Unternehmen in Luxemburg mit. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund 17 Prozent auf 66 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger auf dem Zettel. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im Quartal um 13,5 Prozent auf 24,3 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr erwartet der Konzern weiter einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um drei bis elf Prozent auf 250 bis 270 Millionen Euro. Im weiteren Jahresverlauf soll sich die Ertragsdynamik dabei verstärken, gestützt von höheren Stahlstaubvolumen, einer schrittweisen Erholung im Geschäft mit Sekundäraluminium sowie weiteren Sparmaßnahmen./err/men/mis