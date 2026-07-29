ROUNDUP: Rheinmetall mit Gewinnsprung - Aktie weiter auf Erholungskurs

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall hat Umsatz und operativen Gewinn im zweiten Quartal mit dem Rüstungsboom im Rücken deutlich gesteigert. Auf Basis vorläufiger Zahlen sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 69 Prozent auf fast 3,29 Milliarden Euro gewachsen, teilte das Unternehmen am Mittwoch überraschend mit. Anfang Juli hatte der Dax -Konzern ein Plus von mehr als 60 Prozent in Aussicht gestellt. Der Aktienkurs zog deutlich an.

Das operative Ergebnis legte den aktuellen Angaben zufolge auf 562 Millionen Euro zu und übertraf damit die mittlere Analystenschätzung deutlich. Vor einem Jahr waren es 276 Millionen operativer Gewinn.

Der Backlog stieg im abgelaufenen Quartal über die Grenze von 80 Milliarden Euro. In diesem Orderbestand sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge enthalten.

Allerdings werde es operativ einen deutlichen Abfluss freier Barmittel geben, da sich Anzahlungen verschoben hätten und Vorräte für die Folgequartale aufgebaut worden seien. Zudem fließe weiter Geld in die Vorbereitungen von Kapazitätsausweitungen, hieß es.

Zwar sei die aktuelle Entwicklung aufgrund durchaus deutlicher Geschäftsschwankungen nicht aufs Jahr hochrechenbar, doch gewinne das Unternehmen mit den Resultaten wieder Glaubwürdigkeit am Markt, schrieb Branchenexperte Adrien Rabier von Bernstein Research in einer ersten Reaktion. Zudem dürfte der Trend sinkender Gewinnerwartungen durchbrochen werden. Das sollte der Aktie helfen, vor allem angesichts deren aktueller Bewertung.

Die Rheinmetall-Aktie zog am Mittwoch bis zum Nachmittag um gut 6 Prozent auf 1.155 Euro an. Damit löste sie sich von ihrem Abwärtstrend weiter nach oben, auf den sie nach einem Jahreshoch von 1966 Euro im Januar eingeschwenkt war. Bis Ende Juni war der Kurs dann auf 900 Euro gefallen./mis/mne/he