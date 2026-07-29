ROUNDUP: Stromausfall trifft Tausende in Kleinstadt Lauchringen

LAUCHRINGEN (dpa-AFX) - In der Gemeinde Lauchringen an der deutsch-schweizerischen Grenze sind Tausende Haushalte über Stunden von einem Stromausfall betroffen gewesen. Nach groben Schätzungen seien zeitweise ungefähr 6.000 Haushalte tangiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht.

Bis alle Haushalte in dem Ort mit rund 8.000 Einwohnern im Landkreis Waldshut wieder mit Strom versorgt waren, dauerte es bis in die Morgenstunden. Laut der Stadtwerke ist der Strom seit 4.00 Uhr überall zurück. Zuvor hatte es den Angaben zufolge in vielen Bereichen nach und nach wieder Elektrizität gegeben.

Polizei vermutet technischen Defekt

Am Dienstagabend, kurz vor 18.00 Uhr, sei der Strom plötzlich weg gewesen, sagte der Sprecher. Man gehe davon aus, dass ein technischer Defekt der Auslöser war. In einem Trafohaus habe es geraucht. Die Gemeinde Lauchringen schrieb am Morgen auf ihrer Homepage, dass es in einem Schalthaus gebrannt habe. Von den Stadtwerken gab es zunächst keine offizielle Aussage zur Ursache. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Über die Warnapp NINA und über den Instagram-Kanal der Gemeinde wurde die Bevölkerung über die Ausfälle informiert. Zudem wurde ein Notfalltreffpunkt eingerichtet, wo Anwohner auch ihre Smartphones aufladen konnten./wum/DP/jha